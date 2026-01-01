歷經23年等待 彰基71.3米人行天橋完工 最快2月啟用

彰基沐恩廊道全長71.3米，預計最快2月啟用。（記者湯世名攝）

歷經23年漫長等待，彰化基督教醫院銜接總院與教學研究大樓的人行天橋終於在今天（1月1日）宣布完工，這也是彰基創院130年來第一座人行天橋，並命名為「沐恩廊道」；這座天橋全長71.3公尺、寬6公尺、高5.1公尺，除了銜接兩棟院區大樓，也設有對外出入口，預計使用執造通過後，最快2月啟用，將提供迅速安全通道，讓患者、家屬及員工放心通行。

這座天橋橫跨長年被列為交通事故熱區的旭光路與博愛街口，原規劃工期約400天，院方考量施工期間對交通造成影響，調整施工節奏、加快進度，最近玻璃帷幕造型的人行天橋正式「露臉」，路過民眾發現後直呼「壯觀、漂亮」。

該路口長期以來因為每天彰基員工、病患加上探病民眾估計超過2萬人，加上周邊車流量大、行人與救護動線複雜，過往無論附近民眾、醫護人員、病患或家屬通行，皆存在高度風險，更曾在2018年發生行人過馬路遭撞不治的交通事故，也讓地方對立體化人行動線的需求更加迫切。

早在2003年，彰基董事會即通過興建人行天橋的構想，卻因都市道路條件、交通維持、法規審查與多方協調等問題，歷經4任院長也無法克服而一再延宕，直到8年前，總院長陳穆寬就任後積極拜會藍綠政治人物溝通，並且由知名的台灣世曦協助工程規劃，展現強大的行政魄力才突破萬難。

彰基沐恩廊道銜接總院與教學研究大樓。（記者湯世名攝）

