    首頁 > 生活

    總統府升旗》陳彥博與醫護團體領唱國歌、拖20kg雪橇熱血環台

    2026/01/01 07:56 記者方瑋立／台北報導
    隨著天色漸亮，元旦升旗人潮湧現。（記者叢昌瑾攝）

    2026年來了！總統府今（1日）在府前廣場舉行「元旦升旗典禮」，極地超馬好手陳彥博今年受邀擔任國歌領唱人，並在典禮結束後，直接從現場拖著重達20公斤的雪橇，在現場民眾的喝采中出發，展開為期多日的北極圈賽前環台模擬訓練。

    今年元旦升旗典禮主題為「健康台灣，團結守護」 由中華民國醫護團體元旦升旗典禮委員會主辦，由國內四大醫護公會共同組成，包括醫師工會全國聯合會、中醫師工會全國聯合會、牙醫師工會全國聯合會及護理師工會全國聯合會。

    典禮今晨4時30分起開放民眾入場，5時起開始系列表演活動。由於今晨台北天氣濕冷飄雨，剛開放進場時現場民眾不算太多，但國安局維安並不馬虎，所有入場民眾都須經過安全檢查哨站才可進入；儘管天公不作美，到升旗前人潮已經漫至府前廣場及凱道。

    表演活動首先由北一女中樂儀旗隊組曲演出為活動暖場，接續由來自台南的醫療現場生命搖滾樂團「玫瑰墓樂園」，以歌曲結合短篇散文故事，進行勵志感人的音樂與真實故事演唱。

    緊接著由SoulMan舞團與北市國中小學年輕舞者，取樣大家耳熟能詳的健康操、丟丟銅仔等名曲，演出「國民健康操尬嘻哈」。

    最後一段演唱活動，則由阿美族歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣，她來自深受堰塞湖溢流災情影響的花蓮馬太鞍部落，盼透過在元旦典禮演唱「同一處家園」，為家鄉的族人加油打氣，同時也向所有投入救援、付出心力的鏟子英雄表達最深的感謝。表演中，馬太鞍部落族人歌者也為現場觀眾獻唱古調，盼透過歌聲的力量，向每一位支持花蓮的台灣人致謝。

    每年一度的壓軸表演，則同樣由國防部示範樂隊、三軍儀隊擔綱演出，以整齊的步伐與俐落的動作，充分展現國軍嚴謹訓練與高度團結合作的成果。主持人劉彥婷說，即使清晨的凱道帶著寒意，但是也澆不熄國人共同迎接新年的期待，以及對國家、對彼此的祝福，唯有彼此守望、彼此支持，台灣才能凝聚向前的力量，這也正是台灣最動人的模樣。

    總統賴清德與副總統蕭美琴抵達現場後，與高達60人的由醫護組成的國歌領唱團，以及擔綱領唱的極地超馬好手陳彥博，與在場民眾齊唱國歌。

    在唱完國歌後，陳彥博也將從活動現場的副舞台出發，為即將到來的北極圈超馬賽事，展開賽前環台模擬訓練。陳彥博將一路拉著20公斤重的比賽雪橇，從總統府出發，跑向終點站高雄，他想透過這次行動告訴大家，「生命從來不會完美，但是我們能選擇不讓他留下遺憾」。

    陳彥博最後在現場觀眾的掌聲之中啟程，主辦單位也邀請民眾追蹤陳彥博的GPS定位，跟在他的後方接棒打氣。

    隨著天色漸亮，元旦升旗人潮湧現。（記者方賓照攝）

    隨著天色漸亮，元旦升旗人潮湧現。（記者叢昌瑾攝）

    元旦升旗台北天氣濕冷，但民眾天未光仍到場共襄盛舉。（記者方賓照攝）

    元旦升旗典禮上民眾持國旗自拍。（記者叢昌瑾攝）

    元旦升旗典禮上民眾持國旗自拍。（記者叢昌瑾攝）

    民國115年元旦升旗典禮。（記者叢昌瑾攝）

