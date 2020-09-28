北捷「潮天團」出動！ 說學逗唱緩解人潮管制壓力

北捷出動「潮天團」講笑話，紓緩民眾等候捷運疏運的情緒。（記者董冠怡攝）

新年快樂！2025年在萬人倒數中落幕，並於台北101長達6分鐘的煙火秀中，迎接2026年的到來。跨年民眾受訪說，煙火過程中的點點特效很有創意，令人耳目一新，並已嘗試近期很夯的「跨年吃12顆葡萄」，希望可以脫單成功。另據稍早現場觀察，散場疏運秩序大致良好，北捷「潮天團」出動進駐重點車站出口，趁管制人潮時說學逗唱，疏解大批民眾的情緒。

民眾表示，11點左右跟著一群友人，在臨近大樓騎樓下席地而坐，現場擺放零食、飲料同歡，雖然天氣影響煙火的視覺效果，但仍對點點環節念念不忘，印象深刻，新年新希望是除舊布新，期許新的一年平安順利，笑稱有跟風西班牙「跨年吃12顆葡萄」的開運習俗，「想要交到男朋友！」

煙火施放結束後，部分民眾開始往捷運市政府站緩慢移動，準備進站搭車回家，但因瞬間人流過多，台北捷運公司「潮天團」再度出動，進駐板南線市政府站、國父紀念館站、淡水信義線台北101／世貿站及象山站，負責在車站人潮管制進站時，站上出口高台用麥克風與民互動，唱歌、講笑話及贈送小禮物，緩解久候的不耐。

捷運公司統計，截至深夜12點，捷運全線總運量約275.6萬人次，較去年跨年平均運量減少約0.1萬人次；凌晨1點，總運量約282.0萬人次，較去年減少約0.4萬人次。目前營運狀況皆正常。

另，台北市政府周邊的市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站，從昨天下午4點至深夜12點，運量22.2萬人次，較去年跨年同時段運量減少約5.6萬人次。

民眾在台北101跨年煙火中迎接2026年的到來。（記者田裕華攝）

