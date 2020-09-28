為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷「潮天團」出動！ 說學逗唱緩解人潮管制壓力

    2026/01/01 01:40 記者董冠怡／台北報導
    北捷出動「潮天團」講笑話，紓緩民眾等候捷運疏運的情緒。（記者董冠怡攝）

    北捷出動「潮天團」講笑話，紓緩民眾等候捷運疏運的情緒。（記者董冠怡攝）

    新年快樂！2025年在萬人倒數中落幕，並於台北101長達6分鐘的煙火秀中，迎接2026年的到來。跨年民眾受訪說，煙火過程中的點點特效很有創意，令人耳目一新，並已嘗試近期很夯的「跨年吃12顆葡萄」，希望可以脫單成功。另據稍早現場觀察，散場疏運秩序大致良好，北捷「潮天團」出動進駐重點車站出口，趁管制人潮時說學逗唱，疏解大批民眾的情緒。

    民眾表示，11點左右跟著一群友人，在臨近大樓騎樓下席地而坐，現場擺放零食、飲料同歡，雖然天氣影響煙火的視覺效果，但仍對點點環節念念不忘，印象深刻，新年新希望是除舊布新，期許新的一年平安順利，笑稱有跟風西班牙「跨年吃12顆葡萄」的開運習俗，「想要交到男朋友！」

    煙火施放結束後，部分民眾開始往捷運市政府站緩慢移動，準備進站搭車回家，但因瞬間人流過多，台北捷運公司「潮天團」再度出動，進駐板南線市政府站、國父紀念館站、淡水信義線台北101／世貿站及象山站，負責在車站人潮管制進站時，站上出口高台用麥克風與民互動，唱歌、講笑話及贈送小禮物，緩解久候的不耐。

    捷運公司統計，截至深夜12點，捷運全線總運量約275.6萬人次，較去年跨年平均運量減少約0.1萬人次；凌晨1點，總運量約282.0萬人次，較去年減少約0.4萬人次。目前營運狀況皆正常。

    另，台北市政府周邊的市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站，從昨天下午4點至深夜12點，運量22.2萬人次，較去年跨年同時段運量減少約5.6萬人次。

    民眾在台北101跨年煙火中迎接2026年的到來。（記者田裕華攝）

    民眾在台北101跨年煙火中迎接2026年的到來。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播