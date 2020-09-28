30萬人嗨跨年 中華電信助攻 台南晚會不卡、好康不斷

台南跨年晚會人山人海。（台南市府提供）

台南跨年晚會熱鬧滾滾！現場人山人海，網路直播也收訊順暢，市府估計整晚約30萬人次參加。除了表演卡司超強，幕後功臣中華電信也超重要，讓大家跨年「不卡卡」。

中華電信在現場設攤，和民眾一起迎接新年幸福感滿滿。台南市長黃偉哲也到場體驗AI拍照，還試用包含「海地星空」的多軌道衛星通訊服務。他感謝中華電信持續提升通訊技術，透過各種通訊載具，讓大家享受最棒的通訊體驗。

黃偉哲說，今年台南跨年天氣超好，風和日麗，開場時就已經人潮爆滿。除了天氣和卡司，現場還結合台南購物節，消費加碼4倍送，簡單說就是每花50元就能拿到4組序號，中獎機率大大提高，讓大家邊看表演邊享好康。

晚會不只好看，後台也貼心照顧藝人胃口，準備了紅豆餅、滷味、肉燥鹽水意麵、雞排、豆花、黑糖珍奶、蔥油餅，以及冰糖葫蘆、紅白火龍果、小番茄、鳳梨、洋香瓜等當季水果，讓大家補充能量、活力滿滿。

台南市長黃偉哲率市府團隊，並與議會團隊、立法委員陳亭妃及人氣男團ALL（H）OURS、F.F.O.一同登上舞台，帶領現場民眾齊聲倒數迎接新年。（台南市府提供）

後台美食圈粉國內外藝人。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲參觀中華電信於現場設立攤位。（台南市府提供）

