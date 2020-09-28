為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中跨年驚險一刻！蕭敬騰壓軸飆唱 彩帶擊落空拍機險砸中

    2026/01/01 01:34 記者蔡淑媛／台中報導
    蕭敬騰演唱時，空拍機近距離拍攝，最後該空拍機被爆破彩帶砸中掉落，差點擊中蕭敬騰。（記者蔡淑媛攝）

    蕭敬騰演唱時，空拍機近距離拍攝，最後該空拍機被爆破彩帶砸中掉落，差點擊中蕭敬騰。（記者蔡淑媛攝）

    台中跨年晚會今晚登場，睽違台灣跨年晚會五年回歸的金曲歌王蕭敬騰，壓軸跨年演唱6首金曲，最後一首「王妃」時金色彩帶爆破，卻高空打下空拍機造成墜機，幸好蕭敬騰在另一側，距離約5公尺，幸未被空拍機砸中，蕭敬騰接著跑回主舞台上鋼琴上的椅子，也一時重心不穩，差點掉下，最後重新站上，一躍而下，有驚無險，完美ending。

    台中跨年晚會今年獨家邀請蕭敬騰登台演出，蕭敬騰自彈自唱現身，演唱「皮囊」出現，又一連演唱「讓我為你唱情歌」、「阿飛的小蝴蝶」、「怎麼說我不愛你」、「倒帶」、及「王妃」，半個小時6首金曲，唱好、唱滿，猶如小型演唱會，讓現場民眾聽得相當過癮，他也向台下民眾高喊，「超級多人！台中的朋友，我是蕭敬騰，想你們。」

    中間廣告時間，蕭敬騰原本要下台喝水、休息，也被主持人阿KEN與蔡尚樺拉上台互動，還說自己耳環掉在舞台上，原本要丟給民眾送出，後來被制止怕有推擠安全問題做罷，主持人提及現在是寒冷的winter（冬天），蕭敬騰也對妻子放閃秀愛說「我只要summer！」

    不過蕭敬騰在表演壓軸「王妃」時，不斷在舞台上旋轉、跳躍，中間金色彩帶爆破，卻把一旁的空拍機打落，掉落舞台上，距離蕭敬騰僅約5公尺，還好蕭敬騰站在舞台中間，未被擊中，他也回到主舞台把椅子搬到鋼琴上、站上椅子時一度重心不穩，踏回舞台，最後重上椅子呼喊，一躍而下，成功炒熱接近倒數時分的舞台氣氛。

    市府表示，今晚蕭敬騰演出進入尾聲時，主辦單位一架空拍機因舞台特效彩帶捲入而掉落，掉落位置在舞台旁，無造成人員受傷，為避免類似情形再發生，市府已請廠商針對舞台道具設計與施放彩帶角度檢討調整，讓活動盡善盡美。

    蕭敬騰演唱時，空拍機近距離拍攝，最後該空拍機被爆破彩帶砸中掉落，差點擊中蕭敬騰。（記者蔡淑媛攝）

    蕭敬騰演唱時，空拍機近距離拍攝，最後該空拍機被爆破彩帶砸中掉落，差點擊中蕭敬騰。（記者蔡淑媛攝）

    蕭敬騰演唱「王妃」時，爆破彩帶做特效，空拍機也被砸中掉落，差點擊中蕭敬騰。（記者蔡淑媛攝）

    蕭敬騰演唱「王妃」時，爆破彩帶做特效，空拍機也被砸中掉落，差點擊中蕭敬騰。（記者蔡淑媛攝）

    蕭敬騰踏上鋼琴椅子，一時重心不穩，差點掉下。（記者蔡淑媛攝）

    蕭敬騰踏上鋼琴椅子，一時重心不穩，差點掉下。（記者蔡淑媛攝）

