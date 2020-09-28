為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    清境跨年星空趴！金曲原民歌后、啦啦隊女神應援迎新年

    2026/01/01 01:10 記者劉濱銓／南投報導
    南投清境跨年晚會，壓軸由金曲獎最佳原民歌手姑慕．巴紹（中）陪伴民眾跨年倒數。（南投縣政府提供）

    南投清境跨年晚會，壓軸由金曲獎最佳原民歌手姑慕．巴紹（中）陪伴民眾跨年倒數。（南投縣政府提供）

    南投縣跨年晚會在仁愛鄉清境農場遊客中心登場，金曲獎最佳原民歌手姑慕．巴紹以及職棒啦啦隊女神禾羽、南投縣觀光大使高曼容等人帶來勁歌熱舞，為寒冷冬天注入熱情，倒數階段更與民眾同歡尖叫，現場施放4000發、長達900秒高空煙火秀，一同迎接2026年。

    清境跨年以「星空派對」為主題，南投縣政府、觀光署等單位挹注經費，清境觀光協會承辦，透過星空意象結合音樂、煙火與高山風情，打造極具儀式感的「全台最高海拔跨年」。

    活動原民歌手全世煌、喜列克文化藝術團，以及原動力樂團開場，帶來動聽又動感的演出，展現南投縣原住民文化魅力。接著在台北長青管樂團的優雅琴聲中，結合專業星空導覽，「全場熄燈」一起認識高山星空。

    下半場則是富邦啦啦隊女神禾羽接力登場，南投縣觀光大使高曼容也帶來精彩歌舞，壓軸登場則是原民歌手姑慕．巴紹，以充滿磁性的歌聲將氣氛帶到最高點。南投副縣長王瑞德也到場陪倒數，最後施放900秒的高空煙火，在全場歡呼聲中開心迎接新年。

    南投清境跨年晚會，南投縣觀光大使高曼容（中）勁歌熱舞帶動全場。（南投縣政府提供）

    南投清境跨年晚會，南投縣觀光大使高曼容（中）勁歌熱舞帶動全場。（南投縣政府提供）

    南投清境跨年晚會，職棒啦啦隊女神禾羽也帶來歌舞表演。（南投縣政府提供）

    南投清境跨年晚會，職棒啦啦隊女神禾羽也帶來歌舞表演。（南投縣政府提供）

