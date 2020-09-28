為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    HIGHLIGHT跨年場開唱 喊話「希望到雲林開演唱會」

    2026/01/01 01:19 記者李文德／雲林報導
    人氣韓團HIGHLIGHT尹斗俊、孫東雲、梁耀燮、李起光一起與民眾同樂，更喊話明年想到雲林開演唱會。（記者李文德攝）

    人氣韓團HIGHLIGHT尹斗俊、孫東雲、梁耀燮、李起光一起與民眾同樂，更喊話明年想到雲林開演唱會。（記者李文德攝）

    雲林縣睽違12年舉辦跨年晚會，縣府更是邀請人氣韓國男團HIGHLIGHT獨家跨年演唱，晚間11點開場，短短5首歌就吸引現場上萬民眾歡呼不止。尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲4人紛紛表示「想要到雲林辦演唱會」更是引來大家熱烈歡呼。

    二代男團HIGHLIGHT成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲，即使出道已經16年，所有團員仍帥度不減，繼2024年高流、今年北流專場演唱會演出後，此次更是首度將跨年獨家開唱獻給雲林，來自台北、高雄、澎湖，甚至遠從荷蘭阿姆斯特丹的「Light」（意指該團粉絲）到場。

    晚間11點左右在主持人的介紹下，4名成員隆重出場，隨著粉絲們尖叫下，4人先後演唱Chain、Shadow、Fiction、Shock、PLZ Don't Be Sad等5首歌曲，舞台下粉絲們高舉應援燈、應援牌，尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲4人更是不時對粉絲們比愛心。

    主持人DJ堯一堯、丫頭（詹子晴）更是演出期間訪問4名成員。尹斗俊表示，抵達雲林的時候就有稍微逛一下當地，天氣非常舒適宜人，各位民眾也對他們非常友善，留下了很深刻的印象，希望下次能夠再訪雲林，來場旅行。

    主持人更是詢問成員們是否有新年目標、有什麼樣的準備？梁耀燮說「新的目標就是希望到雲林辦一場演唱會！」，話語剛說話，台下尖叫聲更是傳出，DJ堯一堯、丫頭（詹子晴）與民眾們一同用韓語「진짜」（真的嗎？）詢問，台上4人更是再次點頭表達同意。

    人氣韓團HIGHLIGHT將獨家跨年場獻給雲林，兩萬名民眾一起同樂，嗨到翻。（記者李文德攝）

    人氣韓團HIGHLIGHT將獨家跨年場獻給雲林，兩萬名民眾一起同樂，嗨到翻。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播