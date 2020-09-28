為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    麗寶跨年晚會魏如萱、宇宙人輪番開唱 跨年煙火璀璨

    2026/01/01 01:04 記者張軒哲／台中報導
    SEVENTOEIGHT在麗寶跨年晚會賣力演出。（記者張軒哲攝）

    SEVENTOEIGHT在麗寶跨年晚會賣力演出。（記者張軒哲攝）

    台中氣溫舒爽，麗寶跨年晚會近年是台中山海線居民聽歌倒數好去處，「2026 包你發麗寶跨年演唱會」卡司陣容堅強，金曲歌王王識賢、金曲歌后魏如萱輪番開唱，倒數跨年煙火秀璀璨繽紛，場面歡樂。

    麗寶樂園度假區現場許多歌迷都是有備而來，不僅自備摺疊椅、野餐墊，甚至連小型露營帳棚都搬來，更有粉絲專程從新店南下支持王識賢；另有數十名來自台北的女學生為了近距離一睹SEVENTOEIGHT表演，昨晚就從搭車到麗寶演唱會現場提前卡位。

    儘管是上班日，麗寶OUTLET MALL下午起就湧現人潮，美食街更是座無虛席，跨年熱度從白天一路延燒至夜晚。開場演出由《原子少年2》人氣團ARKis，帶來包含 「Shoot」、「Hallo!」、「末日有我」的8分鐘組曲，吸引台下粉絲尖叫，點燃現場氣氛。

    緊接著登場的魏如萱，帶來「Have a nice day」、「你啊你啊」等經典歌曲，剛結束小巨蛋演唱會的金曲最佳樂團「宇宙人」，演唱「一起去跑步」、新歌「不曾寧靜的夜」，這次也把小巨蛋精華帶到麗寶跨年舞台，嗨翻全場，眾多藝人輪番帶來精采演出，一起迎接新年到來。

    麗寶樂園跨年演唱會越晚越熱鬧。（記者張軒哲攝）

    麗寶樂園跨年演唱會越晚越熱鬧。（記者張軒哲攝）

    麗寶樂園跨年煙火秀，繽紛璀璨。（記者張軒哲攝）

    麗寶樂園跨年煙火秀，繽紛璀璨。（記者張軒哲攝）

