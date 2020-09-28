7千花火撼動高雄夜空 邁邁、小戴陪觀眾吶喊新年快樂

6900發高空煙火撼動高雄夜空。（記者李惠洲攝）

近7千發高空煙火在2025倒數歸零後，接力衝向高雄夜空綻放，高雄市長跟羽球天后戴資穎，陪同跨年觀眾在BLACKPINK「JUMP」與TWICE「ONE SPARK」的音樂節奏中，向2026吶喊新年快樂。

2026高雄雄嗨趴高雄跨年晚會昨晚7點登場，主持3人組包括陳漢典、阿本、木木，Lulu黃路梓茵開場，芒果醬Mango Jump、陳忻玥、Ponay的原式大樂隊、邱淑蟬、鳳小岳＆壓克力柿子、洪暭哲WAJI接力演出，逗趣對話與精彩歌舞頻頻炒熱氣氛。

下半場由Wing Stars、滅火器、Angie安吉、RcQUA源少年、鼓鼓呂思緯、熊仔等卡司上陣，韓國「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI、告五人擔綱跨年前壓軸，2026第1秒再由八三夭出招，重量級卡司屢屢嗨翻全場。

現場觀眾在跨年前夕不斷增加，主辦單位粗估湧入逾25萬人，市長陳其邁率市府團隊、偕同議長康裕成與數十位議員，並邀去年11月引退的羽球天后「小戴」戴資穎，與全場觀眾一起倒數。

當2025倒數歸零，在現場齊聲吶喊新年快樂聲中，6千9百發煙火接力衝向高雄亞灣夜空，先以繁星般閃耀的光點揭開序幕，接著以幾何線條般的煙火構築出「高雄─智慧之城」的光之網絡，緊扣高雄產業蛻變及不斷創新的軟實力，最終以金銀光雨覆滿夜空，展現「光」的語言及美好記憶，持續240秒的閃耀，引領全場邁向2026。

高雄跨年以240秒高空花火迎向2026。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁跟羽球天后戴資穎同台，陪跨年觀眾迎接2026。（記者王榮祥攝）

告五人擔綱高雄跨年壓軸演出。（記者李惠洲攝）

