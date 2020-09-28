為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中跨年蕭敬騰壓軸 180秒焰火嗨翻30萬人

    2026/01/01 00:46 記者蘇金鳳、蔡淑媛、黃旭磊／台中報導
    2026台中市跨年晚會老蕭蕭敬騰壓軸演出後，精彩焰火照亮中央公園整個天空。（記者廖耀東攝）

    台中跨年夜在水湳中央公園盛大登場，人潮在凌晨12點時來到30萬人。晚會由告五人開場，蕭敬騰在倒數前演唱「阿飛的小蝴蝶」等多首歌曲。台中市長盧秀燕致詞只有「馬麻愛你」4字，帶領市府一級首長與民眾一同倒數迎接2026年，現場施放180秒焰火，動力火車接上場演唱「忠孝東路走九遍」等多首歌曲，現場嗨翻。

    晚會由阿Ken、蔡尚樺主持，舞台星光熠熠，跨世代、跨曲風的精彩演出，蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車、TRASH、麋先生 MIXER等人氣藝人輪番登台，而晚會6點先暖場，這時約3萬人次進入會場。

    7點到，告五人開場演唱「給你一瓶魔法藥水」、「好不容易」、「給你一瓶魔法藥水」、「我想要佔據你」、「愛人錯過」、「黑夜狂奔」等歌曲；小樂吳思賢、瑪菲司、無双樂團、麋先生等歌手及樂團接力嗨唱。

    盧廣仲深夜近11點登場演唱「我愛你」、「魚仔」、「我只怪我自己」、「太陽與地球」。蕭敬騰在倒數前開唱「皮囊」、「讓我為你唱情歌」、「阿飛的小蝴蝶」、「怎麼說我不愛你」、「倒帶」、「王妃」。

    盧秀燕致詞只說4個字 創最短紀錄

    市長盧秀燕帶著一級首長登台致詞，只說「馬麻愛你」，比去年的「台中蛇麼都讚」還簡短，與現場觀眾一起倒數，觀賞180秒焰火，眾人直呼好漂亮。

    動力火車接著登場演唱「除了愛你還能愛誰」、「忠孝東路走九遍」、「當」、「我很好騙」等多首歌曲，歌迷們跟著哼唱，宛如成為大型演唱會。

    老蕭蕭敬騰壓軸演出。（記者廖耀東攝）

    盧廣仲在台中中央球場演唱「魚仔」多首動人歌曲。（記者廖耀東攝）

    蕭敬騰壓軸熱唱。（記者廖耀東攝）

