    高雄里嶺開發伏流水拚6月完工 楠梓再生水廠日擴增3.9萬噸

    2026/01/01 00:18 記者陳文嬋／高雄報導
    工程利用跨越旗山溪的水管橋，將伏流水自旗山溪左岸匯入右岸南化高屏聯通管。（水利署提供）

    行政院研提「水及流域永續發展六年行動計畫」，聚焦多元水源開發等穩定供水，高雄加速開發荖濃溪里嶺伏流水10萬噸，力拚6月提早完工試通水，並新增擴建楠梓再生水廠計畫，預計120年日增3.9萬噸再生水，北高雄日供再生水可達14.4萬噸，滿足台積電等產業需求。

    高雄每日用水量150萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，今年一期稻作灌溉起跑，農水署於曹公圳抽水站，增添250匹馬力機組，加大引水供灌量能，確保農民有充足水源灌溉，能順利迎來大豐收。

    高雄開發多元水資源，已完成8座伏流水，最大日出水量80萬噸，加速推動荖濃溪里嶺伏流水工程，總經費17.95億元，創新以樁柱式基礎施作橋墩，取代傳統橋墩深基礎開挖，開挖量小、施工快速，降低汛期施工風險，且無橋帽設計，避免橋帽裸露風險，抗沖刷能力更佳。

    此外，樁柱式基礎搭配自充填混凝土施工，流動性佳、施工性高，優化橋墩鋼筋密集區充填效果，有效降低混凝土面氣泡，提升混凝土施工品質，榮獲公共工程金安獎、金質獎，力拚6月提早完工試通水，將增加10萬噸伏流水。

    高雄也新增再生水計畫，橋頭再生水廠已完工試運轉，日供水3.5萬噸，楠梓再生水廠施工中，預計117年日供水7萬噸，合計可日供水10.5萬噸；將擴建楠梓再生水廠增加日供水3.9萬噸，國土署去年底同意補助規劃費用，預計120年供水，以滿足產業需求。

    水利署也完成海淡廠可行性評估，預計日供水20萬噸，海淡設施持續與地方溝通，尋求最大共識，以加速設置，確保供水無虞。

    橋頭再生水廠已完工試運轉。（記者陳文嬋攝）

    伏流水集水井。（水利署提供）

    伏流水工程集水暗管利用孔隙率大於30%管材，收集河道範圍伏流水。（水利署提供）

    橋頭再生水廠已完工試運轉。（記者陳文嬋攝）

