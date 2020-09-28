元旦迎新年 民俗專家傳授3招12生肖開運法

民俗專家廖大乙為自由時報讀者提供新年開運3撇步。（廖大乙提供）

邁入2026年元旦了！新年想祈求好運，民俗專家廖大乙提供3招簡單的開運法，包括：上午5點到下午1點，出門先向大利方東南方走；看到陽光雙手合十祈禱說出心願；準備7個紅包，裝錢後用膠水封好袋口布施給不同的對象，使用這3招，好運很快上門。

民俗專家廖大乙表示，迎接新年也迎接新開始，無暇到漂亮景點迎接新年第一道曙光，在家依然可以迎曙光、祈新願。2026年開始的第一天，只要做3件事就可開運，且不管哪一個生肖，只要帶著虔敬的心，心誠則靈，都會開運。

廖大乙指出，新年第一天祈求好運的吉時，從清晨5點持續到下午1點，大家起床後準備出門，記得先往大利方東南方開步走，讓新年第一天就走出吉利。

廖大乙說，出門後看到太陽，可以面向太陽（或日出的方向）吸一口氣，吸收新年的新鮮空氣，再雙手合十，對太陽祈求心中的願望順利達成，並承諾新的一年會多多行善，會讓運勢更好。

第三個開運撇步，則需要準備7個紅包袋，想業績暢旺的公司業務、仲介或八大行業的人，準備橫式紅包袋；一般行業或公教人員則用直式紅包袋，再準備7份的錢裝進紅包袋。

金額視自己能力，10元、100元或更多皆可，錢裝好後用膠水封好袋口。再把紅包布施給常去的宮廟、教堂，或是給長輩、小朋友，給予新年祝福。而7是吉數，布施7個紅包袋，會為自己開運。

廖大乙建議從事需要人氣行業的人，可準備橫式紅包袋，其他工作人員則可準備直式紅包袋。（廖大乙提供）

紅包袋裝錢後，記得用膠水封好袋口。（記者陳鳳麗攝）

