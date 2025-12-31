為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「水彈女王」權恩妃登場 高雄跨年湧入破25萬人

    2025/12/31 23:25 記者王榮祥／高雄報導
    韓國「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI今晚首度登上高雄跨年舞台，勁爆歌舞席捲全場。（記者李惠洲攝）

    韓國「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI今晚首度登上高雄跨年舞台，勁爆歌舞席捲全場，主辦單位估算到晚11點前後，現場湧入逾25萬人潮。

    2026高雄雄嗨趴高雄跨年今晚7點展開，在主持3人組陳漢典、阿本、木木細心串場下，16組藝人接力精彩演出。

    下半場由Wing Stars、滅火器、Angie安吉、RcQUA源少年、鼓鼓呂思緯、熊仔等卡司陸續上陣，不斷引燃全場氣氛，壓軸之一的韓國「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI上陣後，更讓滿場觀眾嗨翻，不少歌迷在台下跟著旋律舞動。

    主辦單位晚間8點估算，當時約有9萬人進場，晚間11點再算，現場人數已超過25萬，持續增加中。

    超人氣的台灣職棒台鋼雄鷹應援啦啦隊WING STARS展現甜美可愛的精湛舞技。（記者李惠洲攝）

    RcQUA源少年熱力演出。（記者李惠洲攝）

    Angie安吉。（記者李惠洲攝）

    鼓鼓呂思緯與陳漢典和聲「當我變成我們 We Are One」。（記者李惠洲攝）

    高雄跨年美食街區人潮爆滿。（記者王榮祥攝）

