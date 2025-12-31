屏東跨年14組人氣卡司接力 婁峻碩、焦凡凡合體甜唱《Make Sense》

舞炯恩結合舞者展現原民音樂的獨特魅力。（記者羅欣貞攝）

屏東跨年演唱會「High歌之夜-歌舞昇屏」今（31）日晚間登場，縣立體育館前草地人潮爆滿，14組藝人接力開唱，婁峻碩與焦凡凡甜蜜合唱《Make Sense》，粉絲驚喜尖叫。

為維護活動安全，縣府提前部署警力與安檢措施，動員大批警力並出動偵爆犬巡檢，在體育館周邊各出入口進行人車動線管制與安檢。晚間6點仁愛路段市集登場，有上百攤特色美食小吃與文創商品，加上屏東公園的屏東耶誕節燈飾，滿滿人潮逛市集、賞燈、聽歌，十分熱鬧。

跨年演唱會由焦凡凡與無尊攜手主持，演出卡司包括丁噹、小樂吳思賢、鳳小岳&壓克力柿子、婁峻碩、FEniX、陳忻玥、梁文音、草屯囝仔、舞炯恩、李杰明、朱海君、大成、簡嘉彣、彭佳霓等多組人氣歌手。其中最受矚目的亮點，莫過於焦凡凡與婁峻碩獨家合體登上屏東跨年舞台，並首次在公開場合甜蜜合唱《Make Sense》，讓現場粉絲驚喜連連。

鳳小岳率領樂團「壓克力柿子」帶來充滿能量的樂團演出，梁文音溫柔細膩的嗓音詮釋多首動人情歌，草屯囝仔以台語嘻哈炒熱全場氣氛；舞炯恩結合舞者展現原民音樂的獨特魅力；陳忻玥與李杰明攜手合唱《I'm Alive》，以深刻情感打動人心。

小樂吳思賢三度陪伴屏東跨年，展現全方位舞台魅力；在地歌手大成與創作歌手簡嘉彣，也充分展現南台灣新生代音樂能量；朱海君與彭佳霓分別演唱台語及客語歌曲，展現多元文化風貌。

於屏東獨家獻唱的情歌天后丁噹，則攜手8位舞者帶來高規格唱跳演出，演唱多首經典歌曲，將現場氣氛推向最高潮，與台下歌迷一同狂歡。

晚間11點55分縣長周春米將率領縣府局處首長走上舞台，與現場民眾齊聲倒數，在新的一年期許屏東持續邁向充滿希望的城市。

跨年晚會壓軸則由超人氣男團FEniX帥氣登場，以滿滿活力與舞台魅力陪伴大家迎接2026年第一刻，更為了粉絲獻唱新歌，讓跨年夜畫下最美好的句點。

焦凡凡（右）與婁峻碩（左）獨家合體登上屏東跨年舞台，甜蜜合唱《Make Sense》。（記者羅欣貞攝）

歌手梁文音在屏東跨年晚會演繹多首動人情歌。（屏東縣政府提供）

屏東跨年演唱會《High歌之夜－歌舞昇屏》今晚熱鬧登場。（屏東縣政府提供）

屏東跨年晚會旁就是市集，吸引爆滿人潮。（記者羅欣貞攝）

民眾開心逛屏東耶誕節燈飾。（記者羅欣貞攝）

