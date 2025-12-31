大雨澆不熄！北市府跨年晚會越晚人越多 8.2萬人蔓延至仁愛路

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」從下午到晚上8時府前廣場人潮都沒滿，直到晚上9點漸漸湧現，快10點蔓延到北市議會仁愛路前。（記者孫唯容攝）

「台北最High新年城-2026跨年晚會」今晚熱力登場，不過整天雨勢綿綿，從下午到晚上8時府前廣場人潮都沒滿，直到晚上9點人潮漸漸湧現，快10點蔓延到北市議會仁愛路前，不過走到大巨蛋周邊、國父紀念館卻相對冷清。

北市觀光傳播局指出，依照電信信令推估，「臺北最High新年城-2026跨年晚會」統計至晚間10點，活動現場人數約為8.2萬人，對比去年同期數字為6.2萬，人潮增加2萬人，大雨澆不熄民眾的熱情。

今晚蔡依林在大巨蛋開演唱會，不過實際走到大巨蛋周邊的逸仙路上，人潮卻相對稀疏，根據往年經驗應為演唱會尚未結束；國父紀念館卡位看101煙火的人並不多。

國父紀念館內民眾排隊看101煙火。（記者孫唯容攝）

