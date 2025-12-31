為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    青春回來了！徐若瑄桃園跨年超辣開唱 薄紗中空大秀馬甲線

    2025/12/31 22:38 記者李容萍／桃園報導
    徐若瑄暌違21年桃園跨年演出，薄紗中空大秀馬甲線。（記者李容萍攝）

    徐若瑄暌違21年桃園跨年演出，薄紗中空大秀馬甲線。（記者李容萍攝）

    「2026桃園on air跨年晚會」今晚在桃園樂天棒球場登場，由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，全能才女Vivian徐若瑄開場，她身穿薄紗中空褲裝、大秀馬甲線，一連帶來組曲「不敗的戀人+鬪志」、「狠狠愛」、「愛笑的眼睛」、「敬女人」、「別人的」、「好眼淚壞眼淚」共6首經典好歌，同時祝福所有人「幸福快樂」！

    今晚是徐若瑄罹癌康復後，首度登上台灣的大型舞台，也是暌違21年在台跨年，桃園細雨下不停，她非常認真甚至一起走到舞台前，陪粉絲一起淋雨，希望台下的粉絲可以開啟手電筒，「可以的話，開啟燈讓我們想念的人看到」，台下粉絲也為她應援，一手撐傘一手拿起手機開啟手電筒，完成她的心願。

    徐若瑄還邀來特別來賓黃宣同台演唱招牌歌「狠狠愛」，黃宣一現身，2人少見的組合讓現場掀起陣陣尖叫。

    儘管現場大雨滂沱，徐若瑄也淋得全身濕，但敬業的表演，引發現場觀眾齊聲應和，不少歌迷直呼「青春回來了」。

    徐若瑄暌違21年桃園跨年演出，薄紗中空大秀馬甲線。（記者李容萍攝）

    徐若瑄暌違21年桃園跨年演出，薄紗中空大秀馬甲線。（記者李容萍攝）

    徐若瑄暌違21年桃園跨年演出。（記者李容萍攝）

    徐若瑄暌違21年桃園跨年演出。（記者李容萍攝）

    徐若瑄暌違21年桃園跨年演出。（記者李容萍攝）

    徐若瑄暌違21年桃園跨年演出。（記者李容萍攝）

    徐若瑄暌違21年桃園跨年演出，草皮區粉絲嗨翻。（記者李容萍攝）

    徐若瑄暌違21年桃園跨年演出，草皮區粉絲嗨翻。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播