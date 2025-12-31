五月天台中巡演散場爆人潮 歌迷困停車場1小時：沒人指揮

五月天演唱會周邊道路進行交通管制。（市府提供）

迎接2026年，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，日前已在洲際棒球場開唱2場，今晚舉行跨年演唱會。不過有歌迷反映12月28日聽演唱會，卻被困在球場對面的立體停車場1個小時，無人指揮疏散，對此，市府表示，散場期間，周邊為徒步區，立體停車場在離場初期僅開放既有出口單一方向離場，將加速車流疏散。

議員謝家宜表示，盧市長宣示發展演唱會經濟，推出「全城開趴」，卻連基本的交通疏散都沒做好，有歌迷反映28日從台北市來看五月天在洲際棒球場舉辦的演唱會，散場後被困在台中洲際棒球場對面立體停車場，在車內等了1個小時，無人來指揮疏散。

歌迷反映，期待洲際棒球場的散場動線可以改善，對於觀光客或是特地來台中看演唱會的民眾，可以有好的體驗，看過那麼多地方的演唱會，台中真的需要加強演唱會後人流疏散問題。

不少網友看到網路PO文說，「大型活動不論在哪個縣市，散場都需要時間，搭乘大眾運輸一定是最快最方便的，五月天演唱會已經提供很多路線的接駁車」、「球迷絕對不會去停對面的立體停車場，寧可走遠一點、早點到停周邊的路邊停車」，也有人直言「我有一年的總冠軍賽停的非常遠，但怎樣都不願意停進對面的立體停車場裡。」

台中市表示，五月天演唱會散場期間，四平路為徒步區，為確保行人安全，立體停車場於離場初期僅開放既有出口單一方向離場，現場安排專人指揮交通，加速車流疏散。

市府強調，後續待崇德十九路上行人疏散至少數，也立即調撥立體停車場入口車道作為輔助離場動線，後續四平路完成淨空後，亦開放調撥車道車輛左轉崇德十九路，並續接四平路離場；針對民眾關心離場時間，市府將持續強化相關配套措施，提升整體散場效率。

五月天演唱會散場，民眾排隊搭乘接駁車。（市府提供）

