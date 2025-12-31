寒冬送暖 黃偉哲走訪車站關懷街友

台南市長黃偉哲探訪車站街友送暖。（台南市政府提供）

首波冷氣團來襲，台南市政府啟動37區街友低溫關懷行動。市長黃偉哲今晚（31日）與社會局長郭乃文、慈聯基金會執行長張莉馨一同到火車站周邊街友常夜宿地點，送上外套、手套、暖暖包、口罩與熱食，陪伴街友度過寒冷夜晚。

夜色中，黃偉哲逐一問候街友，叮嚀注意保暖與身體狀況。他說，元旦又迎來另一波冷氣團，特別關心在寒流中生活的街友。市府除提供物資與生活協助，也持續推動不影響福利身分的短期工作機會，協助街友增加收入、找回生活重心，感謝社會局與各社福團體多年來的默默付出。

社會局長郭乃文指出，低溫是街友每年冬天面臨的最大挑戰，氣溫驟降容易引發呼吸道與心血管疾病，透過禦寒物資與熱食發送，希望讓街友感受到城市的關懷與支持。多位街友也對市長夜間親自關懷表達感謝，直呼「心裡很暖」。

目前台南市列冊街友共有286人，市府持續提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、租屋輔導等服務。社會局提醒，寒流期間務必注意保暖，若出現疑似中風或心肌梗塞等症狀，應立即撥打119；民眾如發現急難情況，可通報1957社會福利專線或1999市民服務專線，一起守住寒夜中的溫暖。

