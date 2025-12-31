為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寒冬送暖 黃偉哲走訪車站關懷街友

    2025/12/31 21:46 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲探訪車站街友送暖。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲探訪車站街友送暖。（台南市政府提供）

    首波冷氣團來襲，台南市政府啟動37區街友低溫關懷行動。市長黃偉哲今晚（31日）與社會局長郭乃文、慈聯基金會執行長張莉馨一同到火車站周邊街友常夜宿地點，送上外套、手套、暖暖包、口罩與熱食，陪伴街友度過寒冷夜晚。

    夜色中，黃偉哲逐一問候街友，叮嚀注意保暖與身體狀況。他說，元旦又迎來另一波冷氣團，特別關心在寒流中生活的街友。市府除提供物資與生活協助，也持續推動不影響福利身分的短期工作機會，協助街友增加收入、找回生活重心，感謝社會局與各社福團體多年來的默默付出。

    社會局長郭乃文指出，低溫是街友每年冬天面臨的最大挑戰，氣溫驟降容易引發呼吸道與心血管疾病，透過禦寒物資與熱食發送，希望讓街友感受到城市的關懷與支持。多位街友也對市長夜間親自關懷表達感謝，直呼「心裡很暖」。

    目前台南市列冊街友共有286人，市府持續提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、租屋輔導等服務。社會局提醒，寒流期間務必注意保暖，若出現疑似中風或心肌梗塞等症狀，應立即撥打119；民眾如發現急難情況，可通報1957社會福利專線或1999市民服務專線，一起守住寒夜中的溫暖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播