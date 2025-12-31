2026台南好young 黃偉哲化身「台南伍佰」開唱愛情限時批

台南市市長黃偉哲與主持人徐凱希合唱台語愛情歌。（台南市府提供）

重磅開鑼！集結台、港、韓、日等多國含金量極高、陣容堅強的「2026台南好young」跨年晚會，今（31）日晚正式登場，超強卡司接力開唱、高潮一波接一波，現場人潮爆棚，熱度直衝夜空，目前突破15萬人次。

上一場有粉絲敲碗想聽伍佰演唱，今晚驚喜彩蛋果然登場，台南市長黃偉哲化身「台南伍佰」，與主持人徐凱希合唱經典金曲〈愛情限時批〉，熟悉旋律一響起，瞬間引爆全場尖叫聲與大合唱，氣氛嗨到最高點。

請繼續往下閱讀...

藝人輪番上陣、氣氛持續升溫，粉絲各擁其主，應援燈、手幅與口號此起彼落，整座城市宛如化身不夜城，燈光、音樂與尖叫聲交織成最華麗的跨年風景，也讓歌迷得以近距離感受偶像魅力。

一舉拿下金曲獎「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯」三大獎的李竺芯，以輕快旋律唱出獨有的台南查某囝韻味，《巷仔內的台南》描繪熟悉又溫柔的城市風景，台語歌聲搭配在地情感，讓全場聽得如癡如醉，掌聲不斷。

被粉絲封為「風雨男團」的FEniX，則以高強度唱跳與整齊劃一的舞台魅力，展現新世代偶像的企圖心與爆發力，舞台氣場全開；招牌模仿天王康康的橋段，以嗓音神還原瞬間炒熱現場氣氛。香港新生代男神魏浚笙（Jeffrey Ngai）接力登台，以迷人聲線與深情演唱圈粉無數，台下尖叫聲此起彼落。

「2026台南好young」跨年晚會，今晚登場，人潮大爆棚。（記者洪瑞琴攝）

FEniX熱力開唱。（台南市府提供）

李竺芯獨特的台語《巷仔內的台南》。（台南市府提供）

李竺芯以輕快旋律唱出獨有的台語韻味。（台南市府提供）

香港新生代男神魏浚笙深情開唱。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法