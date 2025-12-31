為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026台南好young 黃偉哲化身「台南伍佰」開唱愛情限時批

    2025/12/31 21:03 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市市長黃偉哲與主持人徐凱希合唱台語愛情歌。（台南市府提供）

    台南市市長黃偉哲與主持人徐凱希合唱台語愛情歌。（台南市府提供）

    重磅開鑼！集結台、港、韓、日等多國含金量極高、陣容堅強的「2026台南好young」跨年晚會，今（31）日晚正式登場，超強卡司接力開唱、高潮一波接一波，現場人潮爆棚，熱度直衝夜空，目前突破15萬人次。

    上一場有粉絲敲碗想聽伍佰演唱，今晚驚喜彩蛋果然登場，台南市長黃偉哲化身「台南伍佰」，與主持人徐凱希合唱經典金曲〈愛情限時批〉，熟悉旋律一響起，瞬間引爆全場尖叫聲與大合唱，氣氛嗨到最高點。

    藝人輪番上陣、氣氛持續升溫，粉絲各擁其主，應援燈、手幅與口號此起彼落，整座城市宛如化身不夜城，燈光、音樂與尖叫聲交織成最華麗的跨年風景，也讓歌迷得以近距離感受偶像魅力。

    一舉拿下金曲獎「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯」三大獎的李竺芯，以輕快旋律唱出獨有的台南查某囝韻味，《巷仔內的台南》描繪熟悉又溫柔的城市風景，台語歌聲搭配在地情感，讓全場聽得如癡如醉，掌聲不斷。

    被粉絲封為「風雨男團」的FEniX，則以高強度唱跳與整齊劃一的舞台魅力，展現新世代偶像的企圖心與爆發力，舞台氣場全開；招牌模仿天王康康的橋段，以嗓音神還原瞬間炒熱現場氣氛。香港新生代男神魏浚笙（Jeffrey Ngai）接力登台，以迷人聲線與深情演唱圈粉無數，台下尖叫聲此起彼落。

    「2026台南好young」跨年晚會，今晚登場，人潮大爆棚。（記者洪瑞琴攝）

    「2026台南好young」跨年晚會，今晚登場，人潮大爆棚。（記者洪瑞琴攝）

    FEniX熱力開唱。（台南市府提供）

    FEniX熱力開唱。（台南市府提供）

    李竺芯獨特的台語《巷仔內的台南》。（台南市府提供）

    李竺芯獨特的台語《巷仔內的台南》。（台南市府提供）

    李竺芯以輕快旋律唱出獨有的台語韻味。（台南市府提供）

    李竺芯以輕快旋律唱出獨有的台語韻味。（台南市府提供）

    香港新生代男神魏浚笙深情開唱。（台南市府提供）

    香港新生代男神魏浚笙深情開唱。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播