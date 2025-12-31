新年找頭路？桃園市1月5場徵才 系統廚櫃安裝技師月薪上看10萬

桃園市政府就業職訓服務處於1月規劃辦理5場大型及中型徵才活動。（資料照，桃園市就職處提供）

迎接2026年新春就業旺季，桃園市政府就業職訓服務處延續「職涯攜手，一鹿相伴」年度主軸，1月舉辦5場大型及中型徵才活動，地點涵蓋桃園、中壢、蘆竹及楊梅等行政區，透過北、中、南區同步推動就業服務，協助市民把握年後轉職與就業契機。

就業職訓服務處就業促進課長高慶賢說，這次徵才職務類型多元，從工程師、設備與製程技術人員、產線作業員、生管與品管人員，到行政內勤、門市餐飲服務、物流倉儲、保全安控、照顧服務員及儲備幹部等一應俱全，無論青年求職者、中高齡朋友，或有意於年後轉換跑道、就近就業的市民，都可依自身專長與需求，現場直接媒合面談。

部分職缺薪資條件具市場競爭力，例如科技及製造業工程師月薪最高可達7萬5000元，系統廚櫃安裝技師薪資上看10萬元，食品製造及工程職也有月薪8萬元的職缺，另外物流、工程與保全相關工作，月薪約5萬到近6萬元不等，協助求職民眾兼顧就業穩定與薪資成長。

5場次徵才活動時間、地點如下：1月9日樂齡亮點場─桃園區陽明公園市民活動中心，30家廠商，1200個以上職缺；1月14日中壢就業中心，21家廠商，880個以上職缺；1月16日北區聯合徵才，陽明公園市民活動中心，24家廠商，1000個以上職缺；1月16日蘆竹區大新市民活動中心，15家廠商，540個以上職缺；1月22日南區聯合徵才，楊梅區四維社福館，21家廠商，600個以上職缺。

高慶賢說，1月徵才活動邀集多家具指標性與高知名度企業參與，包含鴻海精密工業、台達電子、欣興電子、京元電子、統一企業、聯華食品、義美食品、全聯實業、王品餐飲、漢來美食、爭鮮、麥當勞、微笑單車、統一速達等企業共同參與，產業橫跨電子科技、製造業、民生消費、餐飲零售、物流運輸、保全及長照服務等領域，合計釋出超過4000個以上工作機會。

