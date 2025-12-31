年節送禮助弱勢 台南「紅包傳愛」讓孩子能上學、不挨餓

台灣世界展望會協助孩子不放棄學業，勇於追夢。（展望會南區辦事處提供）

年節將至，不只是送禮，也是送希望！台灣世界展望會發現，台南及南部偏鄉弱勢兒少人數近年大增，孩子面臨貧窮、升學中斷與過早承擔家庭責任等多重挑戰。透過「紅包傳愛」行動，一個小小紅包就能幫助孩子不挨餓、不放棄學業，也讓祝福化為孩子面對未來的勇氣。

面對物價上漲與經濟壓力，弱勢家庭的生活愈來愈吃力。台灣世界展望會「最脆弱兒少」服務人次，從2023年的1598人，增加到2025年的3104人，3年間幾乎翻倍。尤其台南及南部偏鄉，孩子不僅要面對貧窮，還可能因家庭困境而中斷升學，甚至提早承擔照顧家人的責任。

小蓁家住偏遠山區，父母務農兼打零工維生，她課餘幫忙家務分擔勞力，升上大學後，住宿和生活費成家庭沉重負擔，幸好有展望會的助學金與生活補助，才能安心完成學業，也參與生涯探索課程，順利考取理想科系-健康心理學。小蓁說，這些幫助不只是金錢，更讓她重新相信自己有能力追夢。

台南中心督導張家雯指出，弱勢兒少半工半讀或超時工作的比例增加，節省開銷而不吃飯、不就醫、缺席課外活動的情況也明顯增加；升學中斷創4年新高，未成年孩子被迫承擔家庭經濟或照顧責任，對身心發展影響深遠。

為此，台灣世界展望會推動「紅包傳愛」公益行動，攜手企業一起響應。台南在地品牌陶金咖啡推出年節公益禮盒，購買1盒即捐出100元助學紅包，幫助孩子獲得助學金、生活補助與生涯培力資源。展望會南區辦事處區處長林惠君表示，一個愛心紅包，就可能讓孩子不挨餓、不放棄學業，呼籲社會大眾在農曆年前夕一起響應，把祝福變成孩子的希望。

展望會推出「紅包傳愛」行動，讓祝福化為孩子面對未來的勇氣。（展望會南區辦事處提供）

