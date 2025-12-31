屏東紅豆每斤跌破50元 徐富癸：中央應收購穩價、調節產銷

今年紅豆種子價格飆高、每台斤達88元，紅豆開盤價則在每台斤約60元。（記者羅欣貞攝）

屏東地區紅豆今年結果情形優於往年，整體產量將明顯增加，紅豆開盤價原本每台斤60元，但近期價格已跌破50元，民進黨立委徐富癸要求農業部應提前因應，儘快啟動收購與產銷調節機制，以穩定市場價格。

徐富癸今（31）日指出，紅豆屬於雜糧特作，生產週期集中、投入成本高，若在採收高峰期間價格失序，將直接衝擊農民收益，政府應至少維持合理的市場收購價格水準，避免價格跌破成本，確保農民基本收益。

徐富癸表示，依農民實際投入成本估算，紅豆每分地生產費用約1萬2356元，尚未包含田間除草等額外人工支出，包含整地、播種、農藥、肥料、割工、租地及種子等必要成本，若價格跌破合理水準，農民恐難以負擔，長期不利雜糧產業發展。

為掌握產地情況並提前部署因應措施，徐富癸已於12月26日緊急召集農業部農糧署到辦公室開會，由農糧署雜糧特作組相關人員說明紅豆產銷現況與調節機制。會中指出，已於本期紅豆採收期間啟動產銷調節相關作業，透過既有農會體系與採後處理機制，穩定市場供需。

農糧署表示，為穩定紅豆產銷並提升品質，已持續輔導相關單位建置完整採後處理與供應鏈體系，並視市場狀況主動採取必要調節措施，以維持價格穩定並保障農民收益，後續也將配合實際需求協助相關收購資金與行政作業。

徐富癸強調，2026年1月5日將進入紅豆採收高峰期，時間相當關鍵，若能於採收初期即有效啟動穩定機制，除可安定市場預期，也能減少不合理壓價行為，讓農民的辛苦付出獲得應有保障。

