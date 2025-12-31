為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    楊瓊瓔籲北高直達車停台中 高鐵：逾99％班次已停靠

    2025/12/31 20:01 記者蔡昀容／台北報導
    高鐵2月2日起增開1985車次，不停靠台中站。高鐵強調，不停靠台中的列次僅佔少數，不到1％。圖為高鐵台中站。（記者蔡昀容攝）

    台灣高鐵2026年2月2日起，週一至週五夜間加開南下直達車1985車次，南港發車、不停靠台中，以縮短台北往南部交通時間，簡稱北高直達車，不過立委楊瓊瓔認為，台中是全線第二大站，應停靠台中。高鐵說明，停靠台中站班次超過99％，不停靠班次極少僅5班次，主要是提供台南、高雄旅客更快的返家選擇。

    高鐵2月2日起增開1985車次，每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後，不停靠台中站，直達台南站後至左營站。台北至台南間行車縮短至83分鐘，台北至左營間為95分鐘。這是高鐵通車以來，首次不停靠台中站的直達車（停靠較少站點的列車）。

    不過，楊瓊瓔認為，台中是全線第二大站，有運量、有轉乘、有區域支撐功能，任何增班方案都應將台中納入核心節點，呼籲高鐵提出台中停靠調整方案與時程。

    對此，高鐵說明，新班表2月2日上路後，每週將達1134班次，其中僅5班未停靠台中站，超過99％班次均有停靠台中站。且新增的1985車次，之前5分鐘及後5分鐘均有列車停靠台中站，提供往返台中的旅客充足的運能。

    高鐵公司觀察晚間旅運需求，南部旅客在平常日北上商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求，所以這次特別加開1985車次，以直達車模式運行，照顧南部旅客返家的需求。

