2026 TAIWAN HAPPY！台北101光雕秀 與跨年晚會相呼應

「台北最high新年城─2026跨年晚會」結合台北101大樓外牆光雕投射秀，與大家一起迎接新年，「2026年」、「TAIWAN」、「HAPPY」等字樣，以及台灣地圖、台灣觀光代言熊「喔熊」組長及熱氣球的圖像，紛紛躍上台北101，與台北市府的前的跨年晚會相互輝映。

跨年夜，台北101大樓打出2026字樣，跟大家一起迎接新年。（記者羅沛德攝）

跨年夜，台北101大樓打出TAIWAN字樣。（記者羅沛德攝）

迎接2026年，台北101大樓除了煙火秀，加碼外牆光雕祝福大家新年「HAPPY」。（記者羅沛德攝）

民眾開心與台北101合影。（記者羅沛德攝）

台北101光雕秀與大家一起迎接2026年。（記者羅沛德攝）

