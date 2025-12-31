高雄土石方清運價飆 市府：依法嚴辦

針對營建剩餘土石方去化爭議，高雄市政府邀業者協調，後續將嚴格執行分流管理、農地去化加嚴審認。（高市府提供）

針對營建剩餘土石方去化爭議，高雄市政府今表示已邀業者協調，後續將嚴格執行分流管理、農地去化加嚴審認，對於近期土石方清運價飆漲，也會依法嚴辦。

高市府12/30邀相關局處、建商業者及營建剩餘土石方資源處理業者溝通協調，就制度執行方向達成初步共識，以「源頭管制（A）初驗、收容處理（B）複驗、最終去化（C）稽查」三階段全流向管理機制。

市府說明，土石方分流管理一部分送至港區整地集中去化，另一部分依土方農地農用原則進行去化，盼在兼顧公共工程需求與農地保護之下，讓土石方流向更透明且可追溯。

工務局指出，高雄工程量體龐大，須同步強化地方管理制度與執行配套，因此已提出修正「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」提送議會審議。

為因應中央政策方向並緩解短期土方去化壓力，市府已盤點並規劃合適去化場所，包括港區整地收受土石方實施計畫用地及台電灰塘區等，2028配合高雄港區填築，將可再容納足夠的營建剩餘土石方需求。

現階段政策重點在於地方政府加強出土端管理，並輔導及要求土資場完善必要機具設備，確實落實暫屯、分類、加工及再利用等功能，同時建立處理後土方品質標準，加強抽驗土石方之污染物監測標準，視違規情事嚴重者將不再受理申請案。

針對近期土石方清運價格上漲，工務局表示清運相關機制應回歸合理市場價格，以確保工程成本穩定，若出現不當哄抬價格或聯合壟斷行為，涉及違反公平交易法等規定，市府應依法嚴辦，維持市場正常運作，保障公共利益與工程推動效率。

將持續透過市府局處聯合會勘稽查，落實各項共識與配套措施，確保三階段全流向管理機制發揮實質效益。

