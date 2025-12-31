台中跨年告五人開唱了！中央公園外大塞車

台中跨年晚會由告五人開唱揭幕。（記者廖耀東攝）

「2026台中最強跨年夜」今晚在水湳中央公園由告五人開唱，河南路與甘肅路交叉路口、河南路往文心路方向塞車，嚴重回堵，警、義消近800人維安、疏導動線；場內維安也全面升級，上萬名進場歌迷需打開包包安檢。

內行歌迷透露，晚間10點後歌單有點屌，TRASH、麋先生 MIXER、盧廣仲登場，蕭敬騰晚間11點10分登場陪歌迷及市長盧秀燕倒數迎接2026年，台中市長盧秀燕指出，跨年晚會去年吸超過41萬人次，今年「最強卡司」人潮將更多。

台中市六分局副分局長陳谷楓說，出動警義消近800員強化安檢、維安、人流動線引導、路口指揮與緊急應變，偵爆犬Volvo及緝毒犬Dottie等4隻警犬稽查爆裂物及毒品偵搜，守護民眾從中捷到會場、舞台區、出入口安全。

中捷延長時間到元旦凌晨2點收班，交通局長葉昭甫指出，中央公園周遭實施交管，大多數歌迷都是徒步進場，另也安排中捷市政府站及松竹站兩條接駁線，呼籲多利用大眾公共運輸。

台中跨年晚會由告五人開唱。（記者廖耀東攝）

台中跨年中央公園維安全面升級。（記者黃旭磊攝）

跨年夜中捷延長到元旦凌晨2時收班。（記者黃旭磊攝）

台中最強跨年夜場外河南路嚴重回堵。（記者廖耀東攝）

