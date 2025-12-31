樂齡動起來！桃園長者圓夢計畫秀成果 鼓勵銀髮族健康不打烊

由廖金蓮老師指導的《歡樂逗趣阿婆》表演團體演出。（記者李容萍攝）

桃園市政府體育局推動「健康城市、高齡友善」政策，首度推出「2025年長者圓夢計畫」，以「樂齡動起來，健康不打烊」為主軸整合運動專業指導人力與醫療據點資源，帶領長者將運動融入日常生活，提升健康與自立能力。今（31）日下午舉行成果發表會。桃園市長張善政等人蒞會見證196位65至80歲長者，在歷經8週「科學化運動處方」訓練後，體適能顯著進步的豐碩成果，活動現場抽出6位幸運長者獲得日本東京來回機，象徵在擁有健康體魄的基礎上，進一步實現旅遊圓夢的精彩人生。

張善政表示，此計畫透過與本市各醫療院所及社區關懷等據點合作，邀請設籍本市，年齡介於 65至80歲且具有運動意願之長者參與，原預計招募150人，因報名踴躍，最後共196人加入，藉由運動處方課程，如結合基礎體適能訓練與老人防跌安全講習，以提升長者身體機能、平衡能力與日常生活獨立性。另開設15個據點、15個班次，每班為期8週共16堂課程為確保教學品質與運動安全，課程師資皆須具備運動部「中級國民體適能指導員」資格並由運動或醫學專業人員擔任指導員，負責進行專業的檢測評估與個別化指導 。

體育局為鼓勵長者持續參與並將「樂齡動起來」的理念化為生活習慣，設立多元且具吸引力的獎勵辦法，獎勵項目涵蓋參加獎、全勤獎、進步獎、分組排名獎及幸運抽獎等，獎品包含超商、全聯禮券，其中最大獎更祭出日本東京來回機票，總獎勵額度高達80萬元。

張善政表示，這份獎勵不僅是對長者努力運動的肯定，更是一份深切的祝福，期許長者們在鍛鍊出健康的身體後，能更有自信地走出家門、飛向世界，完成心中嚮往的旅遊夢想。

體育局表示，看見長者們精神奕奕展現訓練成果，顯示計畫執行成效斐然。未來市府將持續優化並擴大計畫規模，提供更多元、專業的運動資源，讓更多桃園長者能夠「健康不打烊」，享受活躍樂齡生活。

桃園市長張善政（後中）等人出席「2025桃園市長者圓夢計畫」成果發表會頒獎。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（前排左5）等人出席「2025桃園市長者圓夢計畫」成果發表會。（記者李容萍攝）

