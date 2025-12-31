為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    跨年夜車潮爆！台中水湳周邊5點就塞車、河南路口車禍回堵

    2025/12/31 18:55 記者蔡淑媛／台中報導
    台中跨年晚會出入口加強管制，警方也帶著偵爆犬及緝毒犬在場安檢，民眾入場也必須打開隨身行李接受檢查。（記者蔡淑媛攝）

    今晚跨年夜，「2026台中最強跨年夜」晚會在水湳中央公園登場，一路嗨到2026年1月1日凌晨，演唱會晚上7點開始，週邊道路5點左右就湧現車潮、造成塞車，河南路、中平路口發生車禍，救護車也到場，車流更加擁擠，車陣一路回堵，會場在6點已經達到3萬人。

    受到12月19日北捷台北車站周邊發生隨機攻擊事件，台中跨年晚會出入口加強管制，警方也帶著偵爆犬及緝毒犬在場安檢，民眾入場也必須打開隨身行李接受檢查，均配合入場，秩序良好。

    由於去年跨年晚會在晚上9點時現場超過14萬人，不少人手機9點45分收到「緊急警報」，示警中央球場人潮已滿，入口管制，不再放人進場，避免踩踏風險。對此，台中市府今天表示，主會場在場人數超過6萬人就會進行人流管制「只出不進」，會場周邊另有設置2個轉播現場供民眾前往，以利人潮分流。

    今年台中市跨年晚會集結豪華卡司，由金曲歌王蕭敬騰領軍，集結三金滿貫歌王盧廣仲、經典天團動力火車、金曲天團告五人等16組重量級藝人輪番開唱，跨年壓軸由蕭敬騰獨家登台演出，並於倒數時刻施放長達180秒的璀璨煙火秀，陪伴全國民眾迎接2026嶄新的第一刻。

    台中跨年夜晚會在水湳中央公園登場，週邊交通塞車，發生車禍，車陣回堵更嚴重。（記者蔡淑媛攝）

