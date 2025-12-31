海風、夕陽、吉他聲告別2025 台南四草湖迎接最浪漫夕陽音樂會

台南社大台江分校吉他班師生，用音樂和夕陽一起迎接2026。（台南社大台江分校提供）

迎著冬日的晚風，台南社大台江分校吉他班師生在今（31）日2025年的最後一天，前往山海圳綠道起點四草湖，舉辦「山海圳夕陽音樂會」，用音樂與鄉親一起送走今年最後一道夕陽，也迎接嶄新的2026年。

這場夕陽音樂會由社大台江分校廟口吉他班主辦，老中青三代師生齊聚堤岸，彈唱民歌，邀請大家在美麗的四草湖畔散步、欣賞夕陽、感受海風與自然生態。現場除了師生演奏，也吸引不少在地阿公阿嬤與親子家庭共襄盛舉，老中青少4代同時度過2025年的最後一個黃昏。

來自海洋國家公園的周先生說，他透過網路得知這場音樂會，覺得活動非常特別。自己本身熱愛吉他，也喜歡四草湖的氛圍，因此特地來感受這場別開生面的音樂會，還期待將來有機會和吉他班同學一起演出。

住在溪頂寮的張小姐則表示，她平時就喜歡到山海圳綠道散步，這幾天聽朋友提到今天有夕陽音樂會，因此特別前來欣賞。她說「社大師生在山海圳辦音樂會真的很棒，海風、夕陽、音樂，坐在這裡聽歌，感覺十分恰意。」

社大台江分校指出，希望透過音樂會鼓勵更多市民走進山海圳綠道，親近自然、生態與在地文化，也藉此推動國家綠道生活運動，讓山海圳綠道不只是散步的地方，更是大家享受生活、共度美好時光的社區舞台。

山海圳夕陽音樂會伴海風，與鄉親共度年末黃昏。（台南社大台江分校提供）

台江分校吉他班師生開唱，四草湖夕陽下的跨代音樂時光。（台南社大台江分校提供）

