為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    海風、夕陽、吉他聲告別2025 台南四草湖迎接最浪漫夕陽音樂會

    2025/12/31 18:54 記者洪瑞琴／台南報導
    台南社大台江分校吉他班師生，用音樂和夕陽一起迎接2026。（台南社大台江分校提供）

    台南社大台江分校吉他班師生，用音樂和夕陽一起迎接2026。（台南社大台江分校提供）

    迎著冬日的晚風，台南社大台江分校吉他班師生在今（31）日2025年的最後一天，前往山海圳綠道起點四草湖，舉辦「山海圳夕陽音樂會」，用音樂與鄉親一起送走今年最後一道夕陽，也迎接嶄新的2026年。

    這場夕陽音樂會由社大台江分校廟口吉他班主辦，老中青三代師生齊聚堤岸，彈唱民歌，邀請大家在美麗的四草湖畔散步、欣賞夕陽、感受海風與自然生態。現場除了師生演奏，也吸引不少在地阿公阿嬤與親子家庭共襄盛舉，老中青少4代同時度過2025年的最後一個黃昏。

    來自海洋國家公園的周先生說，他透過網路得知這場音樂會，覺得活動非常特別。自己本身熱愛吉他，也喜歡四草湖的氛圍，因此特地來感受這場別開生面的音樂會，還期待將來有機會和吉他班同學一起演出。

    住在溪頂寮的張小姐則表示，她平時就喜歡到山海圳綠道散步，這幾天聽朋友提到今天有夕陽音樂會，因此特別前來欣賞。她說「社大師生在山海圳辦音樂會真的很棒，海風、夕陽、音樂，坐在這裡聽歌，感覺十分恰意。」

    社大台江分校指出，希望透過音樂會鼓勵更多市民走進山海圳綠道，親近自然、生態與在地文化，也藉此推動國家綠道生活運動，讓山海圳綠道不只是散步的地方，更是大家享受生活、共度美好時光的社區舞台。

    山海圳夕陽音樂會伴海風，與鄉親共度年末黃昏。（台南社大台江分校提供）

    山海圳夕陽音樂會伴海風，與鄉親共度年末黃昏。（台南社大台江分校提供）

    台江分校吉他班師生開唱，四草湖夕陽下的跨代音樂時光。（台南社大台江分校提供）

    台江分校吉他班師生開唱，四草湖夕陽下的跨代音樂時光。（台南社大台江分校提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播