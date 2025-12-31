為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    崁頂廚餘養豬遭罰60萬 屏縣已揪5場違規罰460萬

    2025/12/31 18:46 記者羅欣貞／屏東報導
    崁頂鄉陳姓豬農用廚餘餵飼豬隻。（屏東縣政府提供）

    崁頂鄉陳姓豬農用廚餘餵飼豬隻。（屏東縣政府提供）

    屏東縣崁頂鄉1處豬場本（12）月被查獲違規餵飼廚餘，遭縣府重罰60萬元；統計屏縣從11月至今已查獲5場違規養豬場，累計已開罰460萬元。

    屏東縣府聯合稽查小組本月2日接獲通報，指崁頂鄉陳姓養豬場內有餵食廚餘，並於豬場棟舍外放置廚餘桶供民眾丟置家庭廚餘，稽查人員當天到場稽查，發現該場飼養58頭豬，飼料槽有餵飼後明顯殘渣，且棟舍外廚餘桶內仍有殘存廚餘，餵飼事實明確，縣府今（31）日公布裁處結果，依違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，合計裁罰60萬元。

    屏東縣動物防疫所表示，本次查獲陳姓養豬場，飼養頭數為58頭，依現行法規不得使用廚餘餵養，且被列為追蹤稽查對象，農業處曾多次前往現場查訪，陳姓養豬戶無視法規，被查獲現場以廚餘混合飼料餵食，躲避稽查，其違法行為對屏東縣非洲豬瘟防疫造成危害甚鉅，形成無形隱憂與漏洞，因此依違反動物傳染病防治條例重罰40萬元罰鍰及違反飼料管理法裁處20萬元罰鍰。

    屏東縣動物防疫所表示，稽查人員當日即刻開立移動管制書15天，並啟動畜牧場與周邊道路清消，以全面提升生物安全措施，降低任何傳播可能風險。

    屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，為了防堵非洲豬瘟疫情，中央自2021年10月起早已實施199頭以下的小型養豬場全面禁止使用廚餘、動物性廢渣與屠宰下腳料餵豬，相關法令已明確規定且行之多年，呼籲小型養豬場切勿心存僥倖，縣府將持續稽查。

    統計自11月以來，屏縣府共查獲屏東市、長治鄉、崁頂鄉各1場，以及九如鄉2場養豬場違規使用廚餘餵食豬隻，總裁罰金額達460萬元。

    養豬場牆外放置廚餘桶，供民眾丟入廚餘。（屏東縣政府提供）

    養豬場牆外放置廚餘桶，供民眾丟入廚餘。（屏東縣政府提供）

    防疫人員在崁頂鄉養豬場加強清潔消毒，防疫病傳播。（屏東縣政府提供）

    防疫人員在崁頂鄉養豬場加強清潔消毒，防疫病傳播。（屏東縣政府提供）

