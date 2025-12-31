為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市跨年晚會 民眾穿梭中山路市集覓食

    2025/12/31 18:44 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市跨年晚會今晚在市府北棟大樓預定地登場，周邊中山路逾百攤美食市集，吸引民眾穿梭覓食。（記者丁偉杰攝）

    嘉市跨年晚會今晚在市府北棟大樓預定地登場，周邊中山路逾百攤美食市集，吸引民眾穿梭覓食。（記者丁偉杰攝）

    迎接2026新的一年，嘉市「全嘉藝起來跨年晚會」今晚在市府北棟大樓預定地熱鬧登場，14組跨世代表演團隊接力開唱，晚會周邊中山路設置逾百攤美食市集，吸引民眾一邊享受音樂，一邊在市集穿梭覓食，嗨翻跨年夜。

    嘉市今年跨年晚會卡司強大，今天下午5點半活動開始前，已有粉絲排隊守候搶卡位，主辦單位市府安排金曲樂團脆樂團、原子少年-F.F.O、ARKis、三金實力影后與金曲入圍歌手林美秀、金曲歌王許富凱、亞洲天王羅志祥等接力登場。

    跨年前後則由金曲歌王蕭煌奇以及僅在嘉義開唱的韓國人氣女團 MAMAMOO 成員 Solar 頌樂領銜演出，市長黃敏惠預定晚間11點半到現場，陪伴觀眾倒數邁向2026。

    鑑於日前北捷發生連續攻擊事件，警方規劃近300名警民力在現場維安，派遣「特殊任務警力」梭巡會場，成立「防踩踏應變小組」防範熱情民眾因推擠造成傷害，將維安措施做到滴水不漏。

    警方指出，跨年晚會管制時段為今日下午2點至翌日凌晨2點，管制路段為中山路（自噴水圓環至共和路）、興中街及成仁街（自民權路至公明路）、吳鳳北路及忠孝路（自林森西路至公明路）、民權路（自吳鳳北路至忠孝路）。

    迎接2026，嘉市「全嘉藝起來跨年晚會」今晚在市府北棟大樓預定地熱鬧登場。（記者丁偉杰攝）

    迎接2026，嘉市「全嘉藝起來跨年晚會」今晚在市府北棟大樓預定地熱鬧登場。（記者丁偉杰攝）

    嘉市跨年晚會邀請14組跨世代表演團隊接力開唱。（記者丁偉杰攝）

    嘉市跨年晚會邀請14組跨世代表演團隊接力開唱。（記者丁偉杰攝）

