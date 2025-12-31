鳳山生鮮門市章魚腳疑過期改標 高市衛局突擊稽查

高雄市鳳山區生鮮門市章魚腳遭檢舉過期改標，衛生局立即介入調查。（高市衛生局）

高市衛生局今（31）日受理民眾1999陳情，指鳳山區某生鮮連鎖門市購買的章魚腳疑似過期改標，立即派人突擊稽查，共抽查5家門市，其中2家現場庫存章魚腳經查無重複貼標，另3家門市則無章魚腳產品。

針對鳳山區某生鮮連鎖門市購買之章魚腳疑似過期改標，12月30日派員至該門市查察，現場無該品項庫存，隔日另派員至販售業者仁武倉庫查察，經查該業者於113年9月5日進貨章魚腳共20箱，合計100公斤，進貨後於倉庫貼上業者品牌標籤，近期依消費者訂貨配送至門市。

據查，貨品近期依消費者訂貨配送至門市，現場庫存4支章魚腳，無重複貼標情形，業者亦提供該產品進口報單，效期為115年7月7日，與產品外包裝標示相符。

針對今日稽查該產品上游輸入商販售的章魚腳產品無中文標示，將移請所轄衛生局依權責辦理；另，今日陳情人到局提供所指異常標籤產品，現依食安相關法規及權責進一步釐清中。

衛生局呼籲業者在產品效期管理、標示張貼管理，務必恪遵食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康，並提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話：市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

