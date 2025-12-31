為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    歲末年終 尖山發電廠攜手薩克斯風樂團把愛傳出去

    2025/12/31 18:32 記者劉禹慶／澎湖報導
    尖山發電廠廠長李鳳春，率領志工與薩克斯樂團前進社福機構表演。（尖山發電廠提供）

    尖山發電廠廠長李鳳春，率領志工與薩克斯樂團前進社福機構表演。（尖山發電廠提供）

    台電尖山發電廠攜手薩克斯風樂團與志工，今（31）日由李鳳春廠長率領，前往「樂朋家園」及「旭安菓葉日照中心」辦理愛心關懷活動，透過音樂演奏、互動遊戲及物資致贈，為長者與身心障礙朋友送上溫暖陪伴與真摯祝福。

    活動現場由薩克斯風樂團帶來多首耳熟能詳的經典樂曲，悠揚旋律在空間中流轉，長者們隨著節奏輕輕擺動、露出燦爛笑容，現場氣氛溫馨感人。志工夥伴亦貼心陪伴長輩互動交流，並安排節能減碳有獎問答及生活小常識分享，讓關懷不僅止於陪伴，更融入實用知識與歡樂體驗。

    李鳳春廠長表示，尖山發電廠長期深耕地方，始終秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，透過實際行動回饋社區。此次結合薩克斯風樂團與志工服務，希望藉由音樂與陪伴，讓長者及身心障礙朋友感受到社會的溫暖與支持，也讓同仁在服務過程中體會付出的價值與感動。

    活動中，尖山發電廠亦致贈民生物資，協助機構減輕日常照護負擔，展現企業對社福單位的實質支持。樂朋家園及旭安菓葉日照中心對尖山發電廠長期以來的關懷與支持表達誠摯感謝，遞上感謝狀，肯定電廠持續以行動陪伴弱勢族群的用心。

    尖山發電廠表示，未來將持續結合志工能量與多元形式的公益行動，深入社區、走進人群，把愛傳出去，為打造溫暖互助的永續社會盡一份心力。

    尖山發電廠除了表演之外，也致贈民生物資。（尖山發電廠提供）

    尖山發電廠除了表演之外，也致贈民生物資。（尖山發電廠提供）

