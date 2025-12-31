高雄廚餘清運 明年3月起分三階段收取代處理費

高雄明年3月起分三階段收取廚餘代處理費。（記者陳文嬋攝）

高雄市全面禁止廚餘養豬，自明年3月起家戶委託清除業者收運廚餘，將分三階段收取廚餘代處理費，大約事業廢棄物處理費一半價格，大樓、餐廳及百貨公司受影響；但由清潔隊收運廚餘且屬「隨水費附徵清除處理費」家戶維持免另行收費。

因應國內爆發非洲豬瘟疫情，高雄市率先宣布全面禁止廚餘養豬，考量未來長期廚餘回收處理成本，並落實「產出者付費」原則，環保局推動廚餘代處理收費制度。

環保局指出，現行由清潔隊收運廚餘且屬「隨水費附徵清除處理費」家戶，仍維持免另行收費。

但非隨水費附徵清除處理費者，如大樓、餐廳、百貨公司等，將依《高雄市代處理廢棄物收費管理辦法》，自明年3月1日起，於岡山、仁武及南區3座焚化廠等指定開放場所，針對進場代處理廚餘開始收費。

環保局表示，分三階段收取廚餘代處理費，第一階段自明年3月1日起，處理費減收50%，事業及非家戶每100公斤收費157.5元，清除機構以專車受委託清除家戶廚餘者，每100公斤收費102.5元。

第二階段為116年至117年，處理費減收33%，事業及非家戶每100公斤收費211.1元，清除機構每100公斤收費137.4元；118年起則依未來生質能源廠營運收費標準計收。

環保局長張瑞琿表示，廚餘禁止餵養後，短期將以堆肥及瀝乾後焚化處理為主，並嚴格要求焚化廠作業過程須混拌均勻、立即投料，確實控制爐溫與排放監測。今年10月起已強制規定廚餘須瀝乾後才能焚化，目前焚化爐運轉穩定，未受明顯影響。

張瑞琿指出，市府除持續擴增堆肥設備量能，長期將以促參方式規劃興建生質能源廠，預計117年底完工營運，未來可透過厭氧消化產生沼氣發電，兼顧廚餘處理量能、環境保護及能源回收效益。

環保局呼籲家戶、各級機關、學校及事業單位，排出廚餘前務必確實做好油水分離，以達源頭減量、降低後端處理負荷，並請民眾持續落實一般垃圾、資源回收及廚餘三大分類，共同推動垃圾減量與資源循環利用。

廚餘代處理收費。（市府提供）

