為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    30年歷史海砂屋「正光花園新城」都更案 評選出最優申請人

    2025/12/31 17:47 記者謝武雄／桃園報導
    有30年海砂屋歷史的正光花園新城，都更案已評選出最優申請人。（記者謝武雄攝）

    有30年海砂屋歷史的正光花園新城，都更案已評選出最優申請人。（記者謝武雄攝）

    對桃園市民而言，提到海砂屋就想到「正光花園新城」，但重建長期卡關，整合比例一直停在五成左右。今年4月桃園市政府住都中心正式運作，啟動防災都更，將「正光花園新城」都更案列為首要案件，經過層層關卡，於29日順利評選出最優申請人「春福建設」，桃園市長張善政今在市政會議宣布該消息，也強調這是桃園都更重要的里程碑。

    張善政表示，正光花園新城社區30年來深受海砂屋問題困擾，重建長期卡關，整合比例一直停在50％左右；而在住都中心去年4月1日才正式掛牌後，僅短短2週內，同意比例便跨過75％公辦都更的門檻，僅僅利用9個月時間就完成最優申請人評選，以極高的行政效能克服了過去30年、218位私地主的整合困境，是桃園公辦都更重要的里程碑。

    春福建設則表示，海砂屋都更不易，但只要是對城市、對居民共好的事，春福就願意承擔，春福建設特別加碼提供「防水保固10年」之安心承諾，並承諾降低私地主負擔，預計投入約58.87億元資金，興建3棟地下4層、地上24層之鋼筋混凝土住宅大樓，更新後總價值約96.83億元。

    住都中心表示，正光花園新城案成功招商帶給住戶很大的信心，和北側公有土地的警察宿舍公辦都更案串聯後，更將大幅提升整體地區環境品質，期盼藉由此成功案例作為「領頭羊」，加速推動全市海砂屋與震損建物的更新，落實舊城更新的施政目標，讓桃園市民擁有安心住宅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播