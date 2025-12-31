為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    誇張！屏東2養豬場地下暗管互通廚餘餵豬 重罰共240萬

    2025/12/31 17:37 記者羅欣貞／屏東報導
    陳姓畜牧場利用暗管接收梁姓畜牧場的廚餘。（屏東縣政府提供）

    陳姓畜牧場利用暗管接收梁姓畜牧場的廚餘。（屏東縣政府提供）

    為防堵非洲豬瘟疫情風險，屏東縣政府持續加強聯合稽查列管的再利用檢核養豬場，本（12）月5日查獲九如鄉2場違規使用高雄市廚餘餵養豬隻，兩場為同一家族經營，違規情節重大，今（31）日縣府公布裁處結果，依《動物傳染病防治條例》各裁處100萬元、《飼料管理法》裁處20萬元，合計重罰240萬元，並取消禁用廚餘期間的飼料差額補助及廚餘清運油資補助。

    屏東縣府表示，為防範非洲豬瘟，聯合稽查於本月查獲九如鄉梁姓養豬場為再利用檢核養豬場，藉由清運廚餘機會將高雄市餐廳、學校及團膳業者等廚餘運至豬場門口停放，現場查獲車上廚餘桶30桶，僅剩餘12桶內仍有廚餘，其餘均倒入蒸煮槽蒸煮，該場對面為陳姓養豬場，兩場分別飼養1980頭及1610頭豬，負責人為母女關係，而陳姓養豬場並未取得再利用資格卻藉由地下暗管接收梁姓養豬場蒸煮後廚餘，為惡意違規導致重大防疫破口。

    屏東縣非洲豬瘟災害應變中心嚴正痛斥，此行為不僅違法，更是蓄意掩飾且危害國家整體防疫戰線之嚴重行為。當場命業者停止使用廚餘，要求業者將蒸煮槽內廚餘抽出處理，並封鎖蒸煮槽禁止使用，同時禁止全場豬隻移動15天及啟動清消作業。此外，現場同步進行廚餘與豬隻採樣送驗，檢驗結果均為非洲豬瘟陰性，確認未有疫情傳播情形。

    屏縣非洲豬瘟災害應變中心強調，目前仍維持「全面禁止使用廚餘養豬」政策，縣府將持續提升查核強度，以確保養豬產業安全。呼籲業者務必遵守規定，若仍心存僥倖、惡意違規，不僅將面臨最高額裁罰，更將被視為危害整體產業安全的重大違法行為，將依法從嚴究辦、絕不寬貸。

    屏縣九如鄉梁姓畜牧場蒸煮槽內廚餘。（屏東縣政府提供）

    屏縣九如鄉梁姓畜牧場蒸煮槽內廚餘。（屏東縣政府提供）

