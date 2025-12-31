為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    NCC僅存3委員明年7月屆滿 再不補人「業務恐停擺」

    2025/12/31 17:17 記者蔡昀容／台北報導
    國家通訊委員會（NCC）委員7缺4，僅存的3名委員明年7月任期屆滿，屆時若未補人，委員數掛零，業務將停擺。（記者蔡昀容攝）

    國家通訊委員會（NCC）委員7缺4，委員會議出席未過總額半數依法無法做出決議，目前暫以「諮議會議」消化部分可處理案件。然而現任僅存的3名委員，明年7月任期屆滿，若委員遲遲未補，NCC沒有委員，連諮議會議都無法召開，所有業務將停擺。

    NCC共配置7名委員，其中4人任期到2024年7月31日止，行政院2次提出人選名單，都未獲得立法院通過，缺額懸缺迄今。

    NCC的「委員會議」，需要委員總額過半數同意才能決議案件，由於現任僅存3名委員，委員會議無法做出決議，因此停擺。對此，NCC修正組織法，授權「諮議會議」得審查部分案件，在委員數不足情況下，維持基本業務運作，但仍有案件必須經過委員會議才能決議，影響通訊傳播相關政策審議與決策效率。

    然而，現任3名委員，即代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠，任期在明年7月31日屆滿。若委員提名進度遲未推進，NCC委員數恐掛蛋，連諮議會議都開不了，無法祭出行政處分，所有業務將停擺。

    主秘黃文哲心，過去1年統計迄今，共1萬7787件案子，已依相關辦法審議，盡量把影響降到最低，但截至12月30日為止，仍有489件處分案予以保留，須待委員會議審議。

    對於NCC明年7月起可能沒有委員，黃文哲未多做表態，僅重申希望能盡快恢復正常運作，但在明年7月以前，會持續以現有方式辦理業務。

