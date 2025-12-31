苗栗縣公幼廚工明年加薪3％ 月薪調為3萬2500元

苗栗縣政府調升公立學校附設幼兒園專任廚工待遇，公立學校附設幼兒園專任廚工薪資月薪調整為3萬2500元，元旦起生效。（資料照）

為落實對基層員工的照顧，提升公立學校附設幼兒園餐飲品質與留才意願，苗栗縣政府宣布調升公立學校附設幼兒園專任廚工待遇，自115年1月1日起，公立學校附設幼兒園專任廚工薪資將比照縣府暨所屬機關學校約僱、工友及約用人員等基層員工標準，月薪調整為3萬2500元，較114年度加薪3％。

縣府說，考量幼兒園廚工須負責全園幼生的午餐及上、下午點心，工作內容繁瑣且體力負荷大，為穩定人力，縣府推動薪資優化措施，並已分階段實施，自114年1月1日起，苗栗縣公立學校附設幼兒園專任廚工即開始「薪資高於最低工資1.1倍」之規定，每月薪資由原本的最低工資調整為3萬1449元，自115年1月1日起，薪資將進一步調升至3萬2500元。

縣長鍾東錦說，廚工是幼兒健康的第一線守護者，提供合理的待遇與完善的工作環境是縣府的責任。透過薪資調升與聘任門檻的彈性調整，希望能吸引更多優秀人員投入幼教廚工行列，與縣府共同為苗栗學童的食安與健康把關，打造讓家長放心、孩子開心的優質幼教環境。

