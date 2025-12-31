為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗縣公幼廚工明年加薪3％ 月薪調為3萬2500元

    2025/12/31 16:54 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府調升公立學校附設幼兒園專任廚工待遇，公立學校附設幼兒園專任廚工薪資月薪調整為3萬2500元，元旦起生效。（資料照）

    苗栗縣政府調升公立學校附設幼兒園專任廚工待遇，公立學校附設幼兒園專任廚工薪資月薪調整為3萬2500元，元旦起生效。（資料照）

    為落實對基層員工的照顧，提升公立學校附設幼兒園餐飲品質與留才意願，苗栗縣政府宣布調升公立學校附設幼兒園專任廚工待遇，自115年1月1日起，公立學校附設幼兒園專任廚工薪資將比照縣府暨所屬機關學校約僱、工友及約用人員等基層員工標準，月薪調整為3萬2500元，較114年度加薪3％。

    縣府說，考量幼兒園廚工須負責全園幼生的午餐及上、下午點心，工作內容繁瑣且體力負荷大，為穩定人力，縣府推動薪資優化措施，並已分階段實施，自114年1月1日起，苗栗縣公立學校附設幼兒園專任廚工即開始「薪資高於最低工資1.1倍」之規定，每月薪資由原本的最低工資調整為3萬1449元，自115年1月1日起，薪資將進一步調升至3萬2500元。

    縣長鍾東錦說，廚工是幼兒健康的第一線守護者，提供合理的待遇與完善的工作環境是縣府的責任。透過薪資調升與聘任門檻的彈性調整，希望能吸引更多優秀人員投入幼教廚工行列，與縣府共同為苗栗學童的食安與健康把關，打造讓家長放心、孩子開心的優質幼教環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播