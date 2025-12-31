彰化有線電視費率連12年維持540元 價格未調整原因很現實

網路影音平台普及化，使得有線電視業者的收視客戶也不斷流失。彰化縣有線電視費率2026年維持不變，這已是2015年來第12年凍漲了。（記者張聰秋攝）

有線電視收視費率出爐！彰化縣政府有線廣播電視系統費率委員會日前審議完成，決議縣內兩家業者2026年維持原價，基本普及組月繳上限540元。這已是自2015年以來連續第12年「凍漲」，背後原因很現實，面對網路影音平台與剪線潮衝擊，業者不僅面臨客戶流失，還得在通膨壓力下守住市場。

隨著YouTube及影音串流平台（OTT）日益普及，民眾收視習慣徹底改變，「不看電視」已成趨勢。彰化縣兩家有線電視業者，新頻道及三大有線電視，近年來深受訂戶雪崩式下滑影響，為了留住老客戶，費率多年來只能在委員會審議的價格下苦撐，漲不上去，也降不下來。

縣府新聞處表示，委員會綜合考量數位創新服務、公共服務投入、客服品質及業者財務狀況，決議2026年維持現行費率，「基本小資組」每月200元、「基本普及組」每月540元，透過分組方案，在維持服務品質與民眾負擔能力之間取得平衡。

此外，2026年數位機上盒的裝機費、復機費及移機費，均比照2025年標準計費。針對彰化縣政府社會處登記在案的低收入戶，則持續享有月繳收視費半價的優惠政策，減輕弱勢家庭負擔。

有線電視業者經營面臨嚴峻挑戰，彰化縣目前就兩家業者，北彰的新頻道及南彰的三大有線電視。（記者張聰秋攝）

