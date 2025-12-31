為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大鵬灣「遊二區」BOT案簽約 斥資80億打造濱灣高爾夫球渡假天堂

    2025/12/31 16:49 記者陳彥廷／屏東報導
    大鵬灣著名的鵬灣大橋。（鵬管處提供）

    大鵬灣國家風景區曾是全台最大的觀光BOT案，但前手公司於台灣燈會後無預警退場，觀光署，一改原本將灣域遊一、遊二及遊三等三區打包的BOT方式，改為3區分包，而目前仍是素地的遊二區「超車」已開發多年的遊1區，趕在今年最後一天簽約，新BOT公司「崴翎股份有限公司」預計斥資80億元，打造高爾夫球場為主的遊憩設施。

    「增加重磅利多！」大鵬灣國家風景區管理處今天舉行「大鵬灣風景特定區（遊二區）國際級休閒園區新建營運移轉案」簽約儀式，風管處長王玟傑說，依據本案的投資執行計畫書，崴翎公司預計投入興建成本超過80億元，於大鵬灣打造結合高爾夫球場、休閒會館及具備飯店式服務的渡假住宿特區，為大鵬灣注入強勁活水，豐沛資金與國際級經營視野，可望將大鵬灣升級具國際競爭力的「海洋休閒度假勝地」。

    遊二區水陸域範圍為52公頃，經5間公司組成「展鵬合作聯盟」提出參與，以9年擘畫，分階段建設國際級亮點，打造「濱灣高爾夫球渡假天堂」，推動智慧觀光與永續發展，聯盟取得最優申請人資格後，依規組成「崴翎股份有限公司」，整體興建採「分年投入、全區建設」，2026年就會啟動前置作業籌備，包含環境影響評估、相關執照申請等作業，預計9年後進入全區營運。

    據崴翎公司的規劃，未來將在大鵬灣遊二區興建營運1座國際標準18洞高爾夫球場，高爾夫會館、高品質飯店式渡假住宿、餐飲設施及公共藝術裝置，董事長鄭宜芳指出，本案開發，配合鵬管處淨零永續低碳政策規劃，盼以國際級濱海高爾夫球場吸引國內外旅客到訪，除硬體建設，未來營運並將優先聘用在地人才並再結合大鵬灣周邊觀光資源，串起完整旅遊產業鏈。

    王玟傑指出，大鵬灣擁有絕佳的潟湖景致，遊二區外的遊一區與遊三區也已成功招商，簽約前置準備中，可望在2026年1月底前完成議約，成功招商除回應地方殷切期盼擺脫閒置，更是落實政府「觀光立國」施政目標，3區的招商開發將結合行政院「微笑南灣IN台灣計畫」，重新定義大鵬灣服務基因，確保引進國際品牌時，已具備足以承載頂級營運及發展實力，將大鵬灣打造成國際級海洋綜合度假區。

    大鵬灣上週六「青洲灣派對」施放煙火。（鵬管處提供）

