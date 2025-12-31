廢校10年國旗再升！ 嘉義梅山龍眼林「500歲大使團」旗手感動人心

龍眼關懷據點銀髮長者組成的「500歲大使團」進行升旗典禮。（民眾提供）

睽違10年，國旗再度於嘉義縣梅山鄉龍眼國小的藍天中冉冉升起！於2015年裁撤廢校的龍眼國小，在今年最後一天首度舉行「全村歲末迎新升旗典禮」，最令人矚目的焦點是由龍眼關懷據點銀髮長者組成的「500歲大使團」，由加總超過500歲的長輩們親自擔任護旗與升旗手，以堅定的雙手，在今年最後一天重新喚回村民與校友的集體記憶。

今天銀髮旗手護旗進場，500歲大使團展現生命力，典禮由中華社區師資精進協會辦理的關懷據點長者挑大樑，中華民國樂齡陽光公益協會秘書長陳榮哲指導升旗禮儀，音樂大師銘山指揮，國歌聲響徹雲霄，長輩次宏、善榕、美密、翠屏莊嚴護旗進場，麗香與春月擔任升旗手，崇山擔任司儀，這群總歲數破500歲的「儀典大使」是社區的寶藏，更象徵著在地生命力的傳承。

梅山鄉長林俊謀率領團隊與村民看著國旗在微風中飄揚，共同見證歷史性一刻，現場多位返校校友熱淚盈眶，表示看著昔日校園再次升起國旗，兒時回憶與今日長輩的活力交織，令人動容；典禮結束後，則由嘉義縣志願服務協會理事長林傳來演講「樂活的人生」，增進長輩知能。

龍眼關懷據點由中華民國樂齡陽光公益協會理事長洪鼎為提供場地，中華社區師資精進協會長期耕耘，老師每週奔波上山，帶來活力，高齡96歲的長者阿謂現在能自行走路到校參加活動，92歲的明杖從原本沉默寡言、長期臥床，轉變為天天喊著要上學、逢人便熱情開講，招興走路行動則大有進步。

龍眼村長曾永麗表示，為迎接2026年，邀約龍興宮、陳皇評與據點共同準備豐盛的歐式自助餐，全村村民與回鄉校友像家人一樣圍爐，校友謝小薇帶來中國笛演奏，增添藝文氣息。

隨著2025年進入尾聲，龍眼村展現廢校校園重生的新可能，高齡旗手升起國旗，也升起偏鄉社區的希望與向心力，協會與村長共同期許，2026年將持續推動關懷據點課程，讓這座山頭不僅有美景，更有如「天堂般幸福」的長輩笑聲。

長輩莊嚴護旗進場。（民眾提供）

村民、校友一同參與升旗。（民眾提供）

鄉親們參與升旗典禮，直說好感動。（民眾提供）

