跨年「吃12顆葡萄」招好運與愛情 選購「保證甜」巨峰葡萄密技曝

巨峰葡萄選購有秘訣，台中農改場專家葉文彬指出，果粒要超過5元硬幣大小，果皮要紫黑有果粉。（資料照）

今晚就是跨年夜，西班牙有傳統在跨年夜連吃12顆葡萄，就有好福氣與愛情運，吃葡萄可別買進口貨，選買台灣巨峰葡萄更能添好運，農業部台中農改場傳授挑巨峰訣竅，把握每顆果粒超過5元硬幣大小、果皮愈黑愈好，保證甜到嘴裡、幸福一整年。

跨年夜吃12顆葡萄迎新在年輕人間大流行，不少超市量販店為搶商機，推出12顆裝的葡萄水果盒，直接買台灣在地生產的巨峰葡萄更實惠又減少碳足跡，選購巨峰葡萄可有訣竅，研究葡萄16年的台中農改場副研究員葉文彬說，目前上市的巨峰葡萄為冬果，從「巨峰」的名字就可知，果粒愈大愈美味，民眾選購時以果粒1顆有10公克以上、超過5元硬幣大小，果皮則要紫黑色且有果粉為上品，糖度通常可到18度以上。

葉文彬進一步指出，相較進口的綠皮麝香葡萄、無子葡萄等，巨峰葡萄具有豐富的花青素，並且冬果栽種時都會套袋，加上這一季雨水少，農民很早就停止施藥，只要簡單沖洗後就可連皮食用，另農民為讓果實更美味，已不再若過去會提早採收，而是讓巨峰葡萄達到最佳風味的在欉紅時才會摘取。

葉文彬提醒，巨峰葡萄每次沖洗前，只要先用剪刀剪下要吃的顆粒數即可，未吃完的葡萄可連袋再放回冰箱冷藏後盡速食用完畢。

台中農改場說，目前國內巨峰葡萄的栽種面積約2200公頃，透過溫室栽種技術調整與山區、平地等產區調整，1年4季都有生產。

