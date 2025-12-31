為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    跨年「吃12顆葡萄」招好運與愛情 選購「保證甜」巨峰葡萄密技曝

    2025/12/31 16:41 記者楊媛婷／台北報導
    巨峰葡萄選購有秘訣，台中農改場專家葉文彬指出，果粒要超過5元硬幣大小，果皮要紫黑有果粉。（資料照）

    巨峰葡萄選購有秘訣，台中農改場專家葉文彬指出，果粒要超過5元硬幣大小，果皮要紫黑有果粉。（資料照）

    今晚就是跨年夜，西班牙有傳統在跨年夜連吃12顆葡萄，就有好福氣與愛情運，吃葡萄可別買進口貨，選買台灣巨峰葡萄更能添好運，農業部台中農改場傳授挑巨峰訣竅，把握每顆果粒超過5元硬幣大小、果皮愈黑愈好，保證甜到嘴裡、幸福一整年。

    跨年夜吃12顆葡萄迎新在年輕人間大流行，不少超市量販店為搶商機，推出12顆裝的葡萄水果盒，直接買台灣在地生產的巨峰葡萄更實惠又減少碳足跡，選購巨峰葡萄可有訣竅，研究葡萄16年的台中農改場副研究員葉文彬說，目前上市的巨峰葡萄為冬果，從「巨峰」的名字就可知，果粒愈大愈美味，民眾選購時以果粒1顆有10公克以上、超過5元硬幣大小，果皮則要紫黑色且有果粉為上品，糖度通常可到18度以上。

    葉文彬進一步指出，相較進口的綠皮麝香葡萄、無子葡萄等，巨峰葡萄具有豐富的花青素，並且冬果栽種時都會套袋，加上這一季雨水少，農民很早就停止施藥，只要簡單沖洗後就可連皮食用，另農民為讓果實更美味，已不再若過去會提早採收，而是讓巨峰葡萄達到最佳風味的在欉紅時才會摘取。

    葉文彬提醒，巨峰葡萄每次沖洗前，只要先用剪刀剪下要吃的顆粒數即可，未吃完的葡萄可連袋再放回冰箱冷藏後盡速食用完畢。

    台中農改場說，目前國內巨峰葡萄的栽種面積約2200公頃，透過溫室栽種技術調整與山區、平地等產區調整，1年4季都有生產。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播