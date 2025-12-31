基隆新建社區畸零地打造亮點獲社區金點獎 邱佩琳貼紅榜

新建社區獲全國社區金點獎，副市長邱佩琳（右三）前往送紅榜。（基隆市政府提供）

基隆火車站鐵道旁的新建社區照顧關懷據點，志工利用31號橋下空間，20年來開闢開心農場，種下健康的菜，並將閒置畸零地變成3D彩繪廊道，成為社區新亮點，獲得衛生福利部「社區金點獎」。基隆市副市長邱佩琳今日前往新建社區張貼紅榜，感謝志工長期深耕社區、用心照顧長者的付出。

新建社區照顧關懷據點位基隆火車站鐵道旁、31號橋下，20多年前，一群熱心的志工在鐵道旁的角落設置關懷據點，志工在這裡種了很多菜，大家輪流澆水，看著農場收成很有成就感。

新建社區理事長簡秀月說，志工多年來把閒置畸零地變成3D彩繪廊道，讓原本灰暗的街角成為觀光客打卡秘境，長輩開闢開心農場，用自己的雙手種下健康的菜與希望。

邱佩琳指出，今年全國有5210個單位參選，最後只有15個單位獲獎，新建社區獲得「社區金點獎」展現高度競爭力。她表示，基隆並非資源相對充裕的六都城市，卻能在有限預算與人力條件下，憑藉社區自發力量與志工投入，獲得中央肯定，這正是基隆最珍貴的城市底蘊。

邱佩琳指出，這項成就背後最重要的動力，來自人與人之間的愛與良善，及理事長、里長等長期用心投入，匯聚成一股強大的集體力量，市府將持續與社區、里長及民間團體攜手合作，強化在地支持系統，讓更多像新建社區一樣的基層力量被看見、被肯定，讓基隆長輩能安心在地安老，打造更有溫度的高齡友善城市。

新建社區獲全國社區金點獎，副市長邱佩琳（中）前往感謝社區志工長期付出。（基隆市政府提供）

基隆新建社區利用空地種植蔬菜。（基隆市政府提供）

新建社區利用畸零街角彩繪3D打卡景點。（基隆市政府提供）

