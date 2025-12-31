這不是斑馬線！桃園景福宮單行道紅色鋪面 行人穿越罰500

都發局在景福宮側門道路劃設紅色鋪面，原本是警告車輛減速，卻讓民眾以為是行人穿越道而被罰。（記者謝武雄攝）

桃園市政府都市發展局今年推動「舊城再生計畫」，將桃園景福宮周邊街區打造成示範亮點，並在兩側單行道畫有紅色警示帶，希望車輛能夠減速慢行，未料被民眾當成行人穿越道通行，卻被警方開罰，市議員黃瓊慧今實地走訪現場，發現9成民眾都認為地上紅色帶可以通行穿越馬路，痛批根本是罰單陷阱。

黃瓊慧說，桃園市政府都發局在景福宮兩側單行道劃設紅色鋪面，由於鋪面面對景福宮出口，很多民眾以為是行人穿越線就直接通過馬路，結果被警察開單，事後向服務處投訴。

黃瓊慧表示，向交通局詢問才知道，紅色鋪面根本不符合現行交通標線規定，且兩側中正路單行道前、後都有劃設行穿線，中間不可能再劃設，也要求都發局、交通局協商提出解決之道。

都市發展局都市科長陳志偉說，不少民眾習慣透過景福宮側門穿越馬路通往兩側店家，但依據交通法規規定，行人穿越設施距離至少200公尺以上，由於單行道前後都有行人穿越設施，因此此處不符劃設行穿線規定，才研議以紅色鋪面警示車輛減速，目前民眾反映問題，將與交通局討論找出最佳的作法。

警方也說，今年景福宮周邊「行人違規」取締件數計11件，另桃園區今年「行人違規」案件為141件，景福宮周邊並沒有針對性執法；另經實地勘查發現，該處標線繪設尚有爭議空間，已通知轄區派出所針對該處行人違規以勸導為主。

