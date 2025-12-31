苗縣115年有線電視收費維持不變 新增309元方案

苗栗縣政府公告，115年度有線電視收視費率維持每月200元、260元及560元組合方案，並將新增一項309元的方案。（資料照）

115年度苗栗縣有線電視收視費用，經苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會決議，維持114年度收費標準，縣內2家系統經營者全面實施多元頻道分組方案，提供每月每戶200元、260元及560元的付費組合方案，並新增一項309元的方案。另裝機、移機、復機等工程收費標準亦維持不變。

苗栗縣政府行政處指出，縣內吉元、信和2家業者除延續114年度提供3組多元頻道組合及服務方案外，另新增1項方案以滿足收視戶不同的閱聽需求。方案A費用每月200元，可收視30個有線電視頻道；方案B每月收視費用260元，可收視方案A+家庭歡樂組；方案C每月收視費用560元，可收視約140個頻道，並提供長期繳費用戶優惠；新增方案D為每月309元，可收視方案B+3個精選頻道，目前送NCC審議中，俟核准後實施。

行政處表示，針對民眾收視習慣改變所帶來的經營挑戰，希望業者能夠審慎評估並提出因應策略，包含收視品質、服務效率、加值服務等提升，以貼近民眾的期待與需求。縣府亦將持續督導業者，民眾若對有線電視服務內容、收費或申訴機制等有疑問，可向業者（吉元客服0809-090071、信和客服0809-090061）或縣府行政處反映。

