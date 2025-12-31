為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    手機回收新制明年元旦上路 環境部：業者循環率應達15％

    2025/12/31 16:09 記者黃宜靜／台北報導
    環境部資源循環署表示，自明年元旦起，將正式實施行動電話回收與循環服務新制，所有手機製造及輸入業者，除產品須標示分類回收標誌外，年度「循環率」亦須達成15%的目標；示意圖。（資料照）

    為落實環境永續並強化生產者責任，環境部資源循環署表示，自明年元旦起，將正式實施行動電話回收與循環服務新制，所有手機製造及輸入業者，除產品須標示分類回收標誌外，年度「循環率」亦須達成15%的目標。

    循環署表示，台灣每年銷售約500萬支手機，內含有超過70種的稀缺金屬，具有回收價值，依「應執行廢行動電話回收、循環服務與標示分類回收標誌之業者範圍及其他應遵行事項」所定義的「循環服務」，涵蓋業者提供的手機租賃、舊機買回、維修服務或採產品服務化計費模式，希望能延長手機使用壽命並提升資源效率。

    循環署說，為確保政策銜接順暢，已正式函頒「行動電話回收、循環服務之循環率年度執行成果資料申報查核作業指引」，提供業者明確的申報與查核依循。

    循環署強調，手機製造及輸入業者須於2026年5月31日前提報前1年度執行成果，作為未來滾動檢視目標的參考。未來政府將持續串聯業者與通路，強化手機維修與回收的便利性，不僅讓稀有資源重回循環體系，更讓每支手機成為推動循環經濟的綠色助力。

