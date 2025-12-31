為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    對象再擴大！屏東縣2026年機車汰舊換新 最高補助2300元

    2025/12/31 16:02 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府宣布2026年機車汰舊換新補助內容再升級，可補助的電動車款式更多元。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府宣布2026年機車汰舊換新補助內容再升級，可補助的電動車款式更多元。（屏東縣政府提供）

    為加速汰換老舊機車、持續改善空氣品質，屏東縣政府宣布2026年機車汰舊換新補助內容再升級，不只放寬申請對象，連可補助的電動車款式也更多元，鼓勵民眾把握補助期間，汰換老舊機車。

    屏東縣政府今（31）日說明，原「純淘汰補助」僅限二行程機車，為了讓更多老車車主都能受惠，2016年補助範圍已擴大為2007年（民國96年）6月30日（含）以前出廠的1至4期老舊燃油機車，只要完成報廢程序即可申請，最高補助2300元；在新購電動二輪車或汰舊換購電動二輪車補助方面，本次也同步放寬車型限制，除了原有的重型、輕型及小型輕型電動機車外，也將「微型電動二輪車」納入補助範圍，讓短程通勤、日常代步有更多低污染選擇。

    屏東縣政府環保局指出，老舊燃油機車排放的污染物較高，是影響空氣品質的重要因素之一，透過補助對象與車型的放寬，希望讓民眾換車更有感，也讓空氣品質改善看得到。

    屏東縣府提醒，補助期間從明天（2026年1月1日）起至12月31日止，民眾可至屏東縣政府環保局網站（便民服務 > 民眾申辦項目 > 線上申請）查閱或直接撥打服務專線08-7352068洽詢。為響應環保，請依線上申辦系統流程完成申請。

    老舊烏賊車嚴重影響空氣品質。（屏東縣政府提供）

    老舊烏賊車嚴重影響空氣品質。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府宣布2026年機車汰舊換新補助內容升級。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府宣布2026年機車汰舊換新補助內容升級。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播