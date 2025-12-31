玉山冰封元旦起雪管3個月 主峰單攻同步暫停

玉山園區入冬積雪結冰啟動雪季管制，玉山主峰單日往返也配合雪管措施，暫停受理申請。（玉管處提供）

入冬後冷氣團接連來襲，玉山園區高山地區都已積雪冰封，為確保登山安全，玉山國家公園管理處2026年1月1日起至3月31日，將實施雪季管制措施，除登山要帶冰斧、冰爪、頭盔等「雪地三寶」，並考量冬季日照縮短，玉山主峰「單日往返」（簡稱單攻）也同步暫停受理申請，籲請山友配合。

玉管處表示，雪管期間包含園區玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線，以及新康山線等高海拔易積雪結冰路段，將會受理具備雪地經驗，並備妥雪攀裝備的登山隊伍申請。

另考量冬季日照短，以及步道濕滑風險，雪管期間玉山線單日往返將暫停受理申請，至於玉山前峰和庫哈諾辛山等路線，雖不在雪管限制範圍，但仍呼籲山友留意冬季山區步道安全。

玉管處也強調，雪季登山務必留意身體狀況與做好保暖，備妥雪地裝備，更要有實際的雪地經驗、訓練，山友應選擇具雪地經驗與技術的領隊，自身也要熟悉冰斧、冰爪操作，如遇極端濕滑路況應適時撤退，並在可通訊情況下與留守人、家屬保持聯繫，以免暫時失聯引發不必要的搜救調度。

玉山園區入冬積雪結冰啟動雪季管制，登山須備妥並會使用冰斧、冰爪、頭盔等「雪地三寶」。（玉管處提供）

