    首頁 > 生活

    台中家戶廚餘清運費大漲、社區沒人收 環保局介入媒合

    2025/12/31 15:57 記者蔡淑媛／台中報導
    中央宣布明年1月1日起禁止家戶廚餘養豬政策，養豬戶不可再協助清運。（記者蔡淑媛攝）

    中央宣布明年1月1日起禁止家戶廚餘養豬政策，養豬戶不可再協助清運。（記者蔡淑媛攝）

    中央宣布明年1月1日起禁止家戶廚餘養豬政策，養豬戶不可再協助清運，台中市社區大樓廚餘回收費用大漲，清除業者收運費用漲價2到10倍，甚至直接不收，環保局統計，目前有692個社區反映廚餘收運問題，環保局介入協調後有9成與原垃圾清除業者媒合成功，由原業者在合理費用範圍內協助廚餘清運。

    環保局表示，台中全市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，經市府跨局處協助調查，692個社區大樓反映廚餘收運問題，經介入協調後，已有609個社區與原垃圾清除業者媒合成功，由原業者在合理費用範圍內協助廚餘清運，其他社區加速媒合，必要時清潔隊也將暫行介入，確保元旦起清運作業順利銜接。

    環保局說明，為讓社區廚餘清運作業更順暢，呼籲市民落實源頭減量，請社區各住戶廚餘排出前，務必瀝水以減少排出體積，如有廚餘清運問題請優先洽原一般廢棄物清除業者併同清運處理，原清運業者協助清運有困難時，可向轄區清潔隊反映，登記協助與清運業者協商廚餘收運，環保局將協助移轉核定進廠量予新承接清除業者，協助各社區廚餘收運轉型。

    環保局強調，會協調清除業者議約，如無人收運的應變期間，則請民眾將廚餘瀝乾後打包丟隨一般垃圾清運。

    一般廢棄物清除業者合格名單可查詢環境部清除處理機構服務管理資訊系統：https://wcds.moenv.gov.tw/wcds/

    環保局統計，目前有692個社區反映廚餘收運問題，環保局介入協調。（環保局提供）

    環保局統計，目前有692個社區反映廚餘收運問題，環保局介入協調。（環保局提供）

    2026年起禁止家戶廚餘養豬政策，台中市社區大樓廚餘回收費用大漲，清除業者收運費用漲價2到10倍。（環保局提供）

    2026年起禁止家戶廚餘養豬政策，台中市社區大樓廚餘回收費用大漲，清除業者收運費用漲價2到10倍。（環保局提供）

    圖
    圖
