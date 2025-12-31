屏縣放寬長者假牙補助基準 擴大照顧長輩牙口健康

2026年屏東縣長者假牙放寬補助基準，縣府鼓勵符合民眾踴躍申請。（屏東縣政府提供）

守護長者口腔健康、改善長輩因缺牙造成的飲食不便，屏東縣政府從明（2026）年1月1日起升級長者假牙補助方案，補助基準由原先「上顎及下顎健康牙齒各存3顆」放寬至「4顆」，盼減輕長輩醫療負擔，並提升生活品質。

屏東縣長周春米表示，長輩若因缺牙而不敢吃硬質食物，容易產生營養攝取不均，體力下降與健康風險。假牙製作費用對許多家庭而言是沉重負擔，此次補助範圍擴大，以落實長者實際需求為出發點，希望讓屏東的長輩重拾咀嚼能力，「吃得下、吃得好」，安心享受每一餐，同時鼓勵更多長者於牙狀況不佳前及早治療；縣府也將持續推動友善長輩照護政策，提供更完善的醫療支持，讓每位屏東長者都能享有健康、有品質的生活。

屏東縣衛生局提醒，請符合資格的長輩於名額截止日前，攜帶「身分證、印章」至戶政事務所開立戶籍在籍證明，再到屏縣特約牙科醫療院所接受牙醫師評估，審查通過者由衛生局發函通知審核結果，申請人持審核通過文件至合約牙科醫療院所完成假牙裝置。

2026年屏東縣放寬長者假牙補助基準。（屏東縣政府提供）

